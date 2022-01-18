台鐵改革、機場建設　王國材親報告交通8大施政重點

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便捷鐵公路網方面，鐵道部分，啟動宜蘭鐵路高架計畫及高鐵延伸屏東綜合規劃，完成高雄地下化高雄車站帝冠式歷史建築復位遷移座落，臺鐵新車並依規劃期程陸續投入營運；公路部分，完成國道1號彰化員林路段改善工程、國道1號楊梅休息站新建工程及國道3號增設高原交流道工程，並持續串連現有快速公路系統，打造完整環島快速公路骨幹，提升臺灣東部交通便捷性，實現一日生活圈。
完善機場建設方面，「台灣地區民用機場2040年（目標年）整體規劃」已獲行政院核定，據以推動後續各項建設及規劃，打造東亞最具競爭力機場群，桃園機場第三航廈土建、機電工程已於110年動工；臺中機場2040年整體規劃已啟動，預計111年完成，各機場建設均依計畫期程積極推動。
提升港埠建設方面，國際(內)商港未來發展及建設計畫(111-115年)已獲行政院核定，積極推動各港建設，已完成基隆港東岸旅運設施，高雄港預計111年6月完成客運專區，蘇澳港南方澳大橋重建工程預計111年9月竣工，另110年啟動海事中心暨離岸風場航道VTS中心，提升海難應變通報效率及強化船舶航行安全。
實現交通平權方面，積極推動幸福巴士，完善路網末端最後一哩民行服務，110年已通車120個鄉鎮區，321條路線，全國偏鄉公路公共運輸涵蓋率達89.78%。另推動通用計程車特約制度，110年服務臺北市、新北市、桃園市及臺中市等4都共76,583趟次、5,301位使用者，後續協助高雄市和臺南市等地方政府導入制度，並推動跨部會合作示範計畫。另積極強化離島海空運服務，持續建造離島交通船舶、辦理海空運補貼，屏東縣東琉線新交通船於110年11月交船營運。
優化觀光體質方面，以打造魅力景點、整備主題旅遊、優化產業環境、推展數位體驗及廣拓觀光客源等5大策略推動，為利國際開放後吸引國際旅客來臺，觀光局北觀、東北角、日月潭、阿里山、東海岸及澎湖等6個風管處積極打造國際魅力景區，110年12處亮點工程發包執行，預計111年完成。另完成16條多元自行車路線，串聯13個國家風景區、地方特色景點及高鐵或臺鐵，帶動自行車旅遊風潮。
強化智慧運輸方面，持續辦理智慧運輸系統發展建設計畫(110-113)及5G帶動智慧交通技術與服務創新推動與管理計畫(110-114)，積極推動偏鄉共乘(噗噗共乘)、聯網自駕車、無人機國家隊、智慧海空港、郵政智慧物流園區及規劃高速電腦發展數值天氣預報等，在交通各施政領域深化、升級智慧運輸發展。
落實交通安全方面，依據不同年齡層生活習慣，編訂教材、透過不同管道進行宣教，推動全民終身道安教育，110年10月19日辦理交通安全月，以「路口慢看停 行人停看聽」為宣傳主軸，呼籲社會重視交通安全。道安改善精進七大重點，是交通部111年推動的重要工作，將從酒駕零容忍、管考加強、工程升級、監理革新、修法嚴懲、執法提升、教育扎根等七大面向加強辦理，期能全面改善道路交通，保障生命安全。