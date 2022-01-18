ØZI衰捲桃色風波 唐綺陽早預言：言行不當易被起底
謝和弦和前妻Keanna離婚撕破臉，整個過程宛如八點檔大戲，如今好不容易風波到一個段落，不料Keanna日前突然在IG發文「一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」，文末還標記「#ØZI」，讓外界質疑她是在說葉璦菱的兒子唉ØZI，雖然Keanna事後解釋自己是吃了安眠藥意識不清才誤發1年前的情慾文章，而且文章是在說朋友的小孩，但網友普遍不接受過於牽強的說法。直到Keanna昨（17）日突然翻盤，認了和ØZI「曾經有過關係」，並公佈2人調情私訊，讓眾人看傻眼。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-18 10:35:36｜2022-01-18 10:55:32
這起桃色風波已延燒多日，ØZI至今龜縮，經紀人則拚命打太極。Keanna則不斷失控發言，還公開喊話ØZI：「明明你一句話就能熄火，卻不表態，讓我非常心寒當初做了堅持『保護你』自己全擔下來的決定！」言詞間可見她對男方模糊的態度感到相當不滿。對此號稱「國師」的星座專家唐綺陽似乎早有預言，1月9日時，唐綺陽就曾警告：「但對某些『害怕起底』、有秘密的人來說，水逆就不那麼好玩了，因為可能被挖掘過去，或有不當言行的話，也容易被起底，形成一股輿論，導致不順。」
沒想到13日，Keanna就突然發文：「一開始只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸肩不帶香水成份的誘惑，怎麼後來你把我的生活完全打亂。」並標記「#ØZI」，後來Keanna受不了輿論壓力，才改口文章和ØZI沒有關係，但網友顯然不買單，依舊不斷留言質疑Keanna說法的矛盾點，直到昨日深夜Keanna突然炸鍋，承認了和ØZI有過一段情，還反問：「我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」但因Keanna謝和弦離婚後，就和現任男友「水瓶男」無縫接軌正式交往，因此讓網友質疑Keanna當時是劈腿ØZI。