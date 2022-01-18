「18歲公民權是共識！」民團呼籲修憲勿杯葛

立院修憲委員會今（18）日開始審查修憲，拚22日前完成初審。民間團體今日舉行記者會向立委們喊話，18歲公民權是朝野共識，呼籲修憲勿杯葛。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-18 11:05:33｜2022-01-18 11:16:10
台灣青年民主協會理事長張育萌提到，18歲公民權已是朝野共識，立院沒有任何不通過行使18歲公民權修憲可以進入公民複決的理由。台灣預計2025年後邁入超高齡社會，不同世代間影響公共政策形成的能量將更加懸殊，因此下修選舉權、被選舉權至18歲，除了能讓近60萬名公民應有權利，更讓青年世代獲得公平、均衡的發聲空間。
張育萌也指出，台灣擁有「全球最高的修憲門檻」，在目前修憲門檻下，若沒獲得85席立委同意，修憲就不可能出立院，且出立院後若沒兩黨全力動員，修憲複決幾乎不可能衝過965萬票高門檻，因此呼籲如此高的修憲門檻應降低。
民間司法改革基金會副主任呂政諺律師指出，憲法最重要功能是保障人民權利、約束國家，人權保障條款自然是憲法重中之重，但本次執政黨民進黨的提案中，沒有任何一條是用來完善人權保障內容，政治議題上也不是重點，因此呼籲本次修憲不應該只是以廢考監、18歲公民權為題目，而應將人權條款的完善也納入其中。