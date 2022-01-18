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日相首次施政演說　強調「美日同盟」卻未提台海

▲日本首相岸田文雄17日發表首次施政演說。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄17日發表首次施政演說。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-18 10:52:34

日本國會17日開議，日本首相岸田文雄發表了上任後的首次施政方針演說，面對國際局勢日益嚴峻，岸田指出今年將是考驗日本外交的強勁性的一年，將會開展「新時代現實主義外交」，同時強調將會致力強化美日同盟。另一方面，日本外相林芳正在國會演說中強調台海和平穩定的重要性，並指出在進一步強化日美同盟的遏止力和應對能力的同時，也必須從根本加強日本的防衛力

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綜合媒體報導，日本國會17日開議，岸田文雄在眾議院發表上任以來首次施政演說，其中要求中國採取負責任的行動，同時也表示將探索促使關係穩定化的現實路線。岸田指出國際局勢日益嚴峻，今年將是「考驗日本外交強勁性」的一年，日本將「舉起面向未來的理想之旗，同時正視現實」，將會開展「新時代現實主義外交」。新時代現實主義外交的第一項支柱，就是正式自由、民主及人權等普遍價值。

岸田強調將會盡快與美國總統拜登會談，致力於強化美日同盟遏止力及應對能力，以一年時間修改國家安全保障戰略三項安保文件，並不排除包括保有「敵方基地攻擊能力」等各種選項。

與此同時，林芳正在國會發表外交演說，在對中方面，林芳正表示無法認同中國在東海片面試圖改變現況，日本會「冷靜且堅毅」因應。他同時強調台灣海峽的和平穩定的重要性，以及為實現「自由開放的印度太平洋」，日本不僅要與美國，也要與澳洲、印度、東盟（ASEAN）、歐洲等「夥伴國」加強合作。

日本國會會期將進行至6月15日，為期共150天。除了首相岸田文雄發表施政演說之外，財務相、經濟財政擔當相及外相分別發表相關演說，也稱為「政府4演說」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲日本外相林芳正被外界視為是「親中派」。（圖／美聯社／達志影像）
日美兩國政府先後宣布，岸田與拜登將於21日晚間舉行視訊峰會，這將是岸田上任之後，首次有充分時間與拜登進行正式會談。兩國領導人曾在去年10月5日，也就是岸田上任第二天進行電話會談，11月2日則是在英國舉行國際會議的空擋進行短暫面對面交談。

岸田自去年10月上任以來，迄今已經超過3個月，卻尚未訪美與拜登面對面正式會談有違慣例，也在日本國內掀起議論。雖有說法指出是受新冠肺炎疫情影響，但外界也有不同看法。自民黨參議員青山繁睛指出，主因是岸田任用「親中派」色彩強烈的林芳正擔任外相，讓美方不信任。

而岸田一直以來對中的態度也讓外界質疑，除了表態不派官員參加北京冬奧，卻不表明是否為「抗議中國迫害人權」，就連在17日的施政方針演說中，也未提及中國對新疆維族及香港的人權迫害，以及台海等個別問題，僅表示今年是日本與中國建交50週年，盼與中國建立安定的關係。另一方面林芳正也表示，為迎接日中建交今年屆滿50年，將透過雙方就共同問題進行合作，以建立「建設性和穩定的日中關係」。

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