徐若瑄PO這首歌「我一定要唱」 疑似反擊李靚蕾抹黑
徐若瑄（Vivian）捲入王力宏、李靚蕾婚變風暴，成為她入行31年、46年人生中所遇到最大低潮，不過事後透露「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了」，女神也重新回到生活常軌，日前宣布5月7日如期在台北小巨蛋開唱，昨（17日）更貼出《面具》的歌詞，放話「我一定要唱」，頗有反擊李靚蕾的味道。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-18 10:54:13｜2022-01-18 11:04:06
Vivian近日積極為小巨蛋處女秀練唱，也分享「一天一首徐若瑄」，回顧經典舊作，昨PO出19年前收錄在《我愛你×4》專輯、由周杰倫作曲的《面具》，「本人在2003年寫的詞，至今還是很喜歡，5/7我一定要唱！挺幽默輕快的一首歌～快去學起來！」
《面具》中有一段寫道「你戴上善良的面具，老是哭哭又啼啼，會引起所有人的同情。手上的氣球明明五顆，你說你有八顆，他們也都會相信；你戴上壞人的面具，老是惡言又惡語，會引起所有人討厭你，你說的再怎麼有誠意，也沒有人會相信」，好比先前所受的「蕾宏之亂」，加上Vivian堅持納入歌單，似乎想一洩積累已久的怨氣。（編輯：楊穎軒）