半數男生願當工具人！「聊天黃金期」沒把握好就該斷捨離
你是暖男還是工具人？戀愛交友App《SweetRing》針對單身族進行調查，竟有多達半數男性坦承，雖然擔心在感情上付出會一去無回，但為了成功追到對方，其實願意當工具人。而無論男女，多達8成民眾在交友階段最擔心「聊後不理」，還以為兩人很聊得來、穩定發展中，天天噓寒問暖、早晚問安，最後才知道被放生，對方聊一聊突然不見的感覺極差。此外，高達77%受訪者認為，最佳交友黃金期是1個月，如果已經持續「穩聊」1個月，卻始終沒有想要約見面，就差不多可以準備斷捨離了。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-18 12:15:40
戀愛交友App《SweetRing》針對單身族進行交友調查，發現眾人在曖昧不明最美時，高達81%的民眾最擔心，以為穩定發展中，沒想到卻遇到「聊後不理」，感覺極差。其中半數男性坦承，雖然擔心為了愛情付出會一去無回，但為了成功追到對方，依然心甘情願當工具人。64%女性則表示，交友時最怕遇到木頭男，每天劈頭只會問「在幹嘛」，讓人很難聊下去。
談戀愛也需要一股衝動，《SweetRing》進一步調查發現，77%受訪者認為，曖昧最佳見面時機絕對不能超過一個月，若是在線上已經持續「穩聊」這麼久，卻絲毫沒有想要約出來見面「更近一步」的意思，可能差不多要評估斷捨離，準備轉移目標了。男性則更心急，近半數男性都希望能「一周定生死」，認為見面聊比較實際，必須見到面才能真的好好認識；但仍有超過31%女性認為，超過一個月也沒關係，互相深入認識後再見面，慢慢來反而更能「趕進度」。