J.Sheon無預警報喜訊！認了「出道5年開始倦怠」
久未推出個人音樂作品的J.Sheon，日前無預警地在社群PO出一支影片，出現知名的台北街景、J.Sheon的好兄弟剃刀蔣，天空有隕石墜落，似乎透露著台北即將有大事發生，最後出現文字信息：「J.SHEON」、「3/5」、「台北流行音樂中心」引起粉絲討論，終於在昨（17）日，J.Sheon正式宣布「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ」個人售票演唱會將於3月5日在台北流行音樂中心登場。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-18 12:00:00
J.Sheon提出這次演唱會的名稱「硬要裝B」，他表示，會以「裝B」為主題，是因為裝B是動詞、裝B是形容詞、裝B是一種表現、裝B是一種認知，不管裝的是一種態度還是一種氛圍，不論刻意還是無意的，都希望能讓大家感受到我們正在帥。J.Sheon希望將這樣的態度，融入到演唱會中，讓一直大力支持他的粉絲們，再次感受他的音樂和舞台魅力。
至於為何這次會使用如此直接且帶有一點戲謔的形容詞呢？主題是他和最了解他的好兄弟剃刀蔣、米奇等人一起構思產生，因為他想試這麼一次，來好好面對心裡深處的感受，「因為音樂做久了，會開始倦怠，開始用各種客氣的詞彙來合理化裝B，所以這次不如認認真真讓它整個外露。」
J.Sheon個人演唱會「J.SHEON 2022硬要裝Ｂ演唱會」門票將在1月25日中午12點於寬宏售票系統開賣，詳情請鎖定J.Sheon、索尼音樂、寬宏藝術官方粉絲專頁。