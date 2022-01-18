斯洛維尼亞總理表態與台洽談互設代表處 外交部不否認
斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前接受印度國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。外交部今（18）日表示，外交部秉持開放務實態度跟全世界理念相近夥伴，積極交往互動，尋求強化雙方實質互動的機會，對於互設代表處一事，表達高度歡迎與誠懇感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-18 11:50:32｜2022-01-18 11:51:28
楊薩在接受DD India電視台節目中提到，斯洛維尼亞支持台灣人民的主權決定，不論是想加入中國、或是獨立生活，只要這個決定是在沒有外來壓力、軍事恫嚇的情況下所作，斯洛維尼亞都會支持。關於立陶宛因准許台灣設立以「台灣」為名的代表處，而遭中國進行經濟報復，他以「駭人聽聞」（terrifying）來形容這個「試圖孤立小國家」的作法。
外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安表示，楊薩總理是台灣多年的友好朋友，過去也數度訪問台灣，針對當前國際局勢所發表的真知灼見，外交部表達高度歡迎與感謝。
歐江安指出，斯國與台灣有密切經貿交流，去年曾共同舉辦產業與貿易洽談會，持續拓展產業與商機合作，也曾舉辦衛生部長防疫視訊會議，交換防疫經驗。去年斯洛維尼亞擔任歐盟輪值主席時，楊薩也曾致函歐盟會員國，力挺立陶宛與台灣發展關係。
外交部表示，將持續秉持開放務實態度跟全世界理念相近夥伴，積極交往互動，將持續與包括斯洛維尼亞在內等全球民主夥伴來深化彼此合作與各領域交流，共創互惠互利、具韌性的民主夥伴關係。