7-11「神秘機台」悄悄設置逾1300台 這款商品最常被搶光
台灣的便利商店密度極高，但是除了實體店面外，其實四大超商都默默將智能販賣機散落各個角落，近日也有網友提到，發現7-11的「自動販賣機」裡頭有鮮食等商品，直呼很方便，貼文曝光後也引起網友們熱議。對此統一超商7-11回應，「智FUN機」是在2018年推出，以1坪空間即可開出一間迷你便利商店的概念，搭配「CITY CAFE咖啡智FUN機」進駐高「含金量」的商辦、科技廠區、政府機關等，延伸門市經營範圍進駐到企業商圈內，目前服務機台數超過1300台。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-18 12:30:21
超商除了積極拓展門市以外，智能販賣機推廣已經成了新的藍海。網路貼文發出後，引起不少網友回應，才發現原來很多地方早已設點。「這個很久就有了，我們社區有OK超商自動販賣機，擺這個是要給社區回饋金，也讓住戶一個方便」、「全家還有自助結帳喔，之前在小巨蛋站附近那間看過」、「台積電每個廠都有，其實很多科技大廠都有」。
同樣也有鋪設智能販賣機的全家便利商店表示，智能販賣機目前是以店舖延伸子母店概念，搭配商圈特性規劃商品組合，目前機型包括穿透櫥窗式智販機、雙溫層智販機、螢幕型智販機、鮮食便當機。其中「雙溫層智販機」，可變化多種餐促組合，像是一次購買牛奶、三角飯糰組合，就會直接送出兩個品項。目前智能販賣機建置地點包含大專院校、交通幹道、以及學術單位等。
7-11「智FUN機」以智能分析調整商品結構，強化正餐類的便當、義大利麵、燴飯，輕食類的御飯糰、三明治、關東煮，不易保存的冷藏乳品、防疫必備的酒精擦、濕紙巾，以及宅居療癒系甜點、巧克力等，多達上百款商品組合變化。除了豐富防疫物資商品結構，7-11「智FUN機」積極推動多元支付工具，並鼓勵多加使用電子票證，如icash2.0、悠遊卡、一卡通。雙機台搭配宛如一間小型7-11，架構新型態智能微型商圈。
另外，萊爾富HiSTORE則是有4台智販機，設在台北市政府B2。業者強調，消費者可節省超商在尖峰時間排隊結帳的時間，也可以服務到比較早打烊的封閉型商圈門市，對於加班的民眾還可以有東西可買，也可減少在疫情期間過多非必要的接觸。萊爾富的智販機中，有2台提供餐盒販售，與創鑫生機異業合作，讓消費者持悠遊卡，在不同的時段，都可透過智販機選購各式餐點，目前提供內容包含由專人配送當日現做的四款蒸水煮餐盒，最高一天可銷售60個餐盒，中午用餐時段經常熱銷一空。