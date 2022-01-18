7-11「神秘機台」悄悄設置逾1300台　這款商品最常被搶光

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▲7-ELEVEN表示「CITY CAFE咖啡智FUN機」進駐高「含金量」的商辦、科技廠區、政府機關等。（圖／業者提供）

▲萊爾富HiSTORE有4台智販機，設在台北市政府B2，消費者可節省超商在尖峰時間排隊結帳的時間。（圖／業者提供）