時力公布第3波2022提名名單 高雄「推4席」力拚全過關
2022年地方首長與縣市議員選戰，即將在11月26日進行投票。而身為藍綠之外第三勢力政黨之一的時代力量，近日來也陸續公布地方縣市議員的提名名單。連續三週，今（18）日已是第三波名單公布，著重在南台灣地區，雖然提名人幾乎都是政治素人居多，不過其中針對高雄市，包含現任議員林于凱在內，時代力量又提名了三席議員，也是繼桃園市及台中市之後，第三個提名四席的縣市。
記者丁上程／台北報導
2022-01-18 11:50:34
連續三週，時代力量都召開記者會公布各地方縣市議員及里長、鄉鎮市民代表等候選人。而今日則著重於南台灣地區的地方候選人提名。其中在台南地區分別於第一選區提名原為東山區科里里里長王元正；台南市第八選區則由年僅25歲的立委陳椒華台南服務處副主任李冠霖參選。加上現任第七選區市議員林易瑩，時代力量也希望在2022年選戰後，能於台南市議會成立黨團。
至於高雄市的部分，除了現任第七選區市議員林于凱外，時代力量則又在不同選區提名了三席市議員，其中於第三選區提名時代力量黨代表、高雄黨部副執行長黃思學；第九選區則由年僅26歲的黨部鳳山區執行長顧崇德披掛上陣；至於第十選區則由前律師、立委陳椒華高雄服務處主任湯茹婷代表參選。而高雄市也是繼桃園市及台中市之後，時代力量第三個提名四席的直轄市。
屏東縣的部分，時代力量則提名屏東黨部南區主任李承育參選屏東市選區議員；至於鄉民代表與里長的提名，時代力量也提名青年代表廖偉翔參選高雄市岡山區石潭里里長；屏東縣則提名許齡心參選來義第一選區鄉民代表。