潔西卡雀絲坦拍戲失足重創頭部 「聽到東西裂開的聲音」
由《羅根》《惡棍英雄：死侍》製片團隊、《神鬼認證》金獎幕後團隊傾力打造的全新諜報動作鉅片《355：諜影特攻》釋出全新動作版預告，預告中可見金獎影后潔西卡雀絲坦率領潘妮洛普克魯茲、黛安克魯格、露琵塔尼詠歐、范冰冰、賽巴斯汀斯坦等星級卡司組成跨國間諜團隊「355」，只為阻止第三次世界大戰發生，刺激火爆的動作場面令人腎上腺素飆升。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-18 12:30:00
潔西卡雀絲坦日前和潘妮洛普克魯茲一起上《詹姆斯柯登深夜秀》宣傳《355：諜影特攻》時自爆，她在拍攝一場打鬥戲時頭部不慎撞上大理石地板，最後緊急被送往醫院。潔西卡雀絲坦回憶道，「我當時因為錯估距離而摔倒，就這樣撞到我的頭，我還聽到很大一聲東西裂開的聲音！當下每個人都停下動作，看起來非常害怕。」潔西卡雀絲坦當下也嚇傻了，直到她的特技替身走到她面前，「她是個可愛的法國人，不太會說英文，她走過來對我說『對不起，但我必須它放回去。』我呆坐在那心想，把什麼放回去？我的大腦現在掛在我臉上嗎？」潔西卡雀絲坦最後補充道，「我想她只是把我頭上的一個瘀青推回去，但在那之後我還是去了醫院檢查以防萬一。」潘妮洛普克魯茲則坦言，「事發當日我真的很擔心，我們不得不說服妳去醫院，因為妳不想去。」潔西卡雀絲坦敬業的態度，著實令所有人捏了一把冷汗。
《355：諜影特攻》除了故事情節和動作場面引人注目外，身兼製片的潔西卡雀絲坦與美國知名時尚大師 Ralph Lauren聯手更為本片打造令人難忘的時尚視覺饗宴。潔西卡雀絲坦這回將在《355：諜影特攻》中穿上五套Ralph Lauren系列服裝，包括一件翠綠色無肩帶絲綢晚禮服配上裝飾腰帶和綠色天鵝絨晚宴鞋。此外，潔西卡雀絲坦飾演的梅絲一角，還將換上黑色羊毛和褲子，以及一件Ralph Lauren系列的米白色亞麻套裝，和紅色花紋連衣裙。根據品牌發言人表示，這些服裝的靈感來自於Ralph Lauren的經典設計，更是特別為潔西卡雀絲坦挑選的。