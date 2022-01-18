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一夜致富風險高！加密貨幣潮席捲　新加坡禁供應商打廣告

▲加密貨幣交易日趨熱絡，但若不熟悉卻貿然進場，可能會損失慘重。（圖／美聯社／達志影像）
▲加密貨幣交易日趨熱絡，但若不熟悉卻貿然進場，可能會損失慘重。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-01-18 13:24:55｜2022-01-18 14:16:57

加密貨幣交易日趨熱絡，但若不熟悉卻貿然進場，可能會損失慘重。為保障民眾權益，新加坡金融管理局17日表示，加密貨幣交易風險高，易受投機活動影像而波動劇烈，因此，業者不應該透過廣告投放向一般民眾推廣加密貨幣。

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金融管理局官員表示，新加坡政府鼓勵區塊鏈技術、加密貨幣在附加價值方面的創新應用，但因為交易風險高，因此不適合一般民眾；而加密貨幣也易受投機活動影響而產生劇烈波動。

為了避免一般民眾受廣告吸引，在衝動下進行加密貨幣的交易，金融管理局也頒佈新規，加密貨幣供應商包括支付機構、銀行或是其他金融機構，不應在大眾交通工具、網站、社群平台、廣播，甚至平面媒體進行加密貨幣的廣告投放，也不能透過ATM或是網紅等第三方管道向民眾推廣加密貨幣服務。

若真的要推廣加密貨幣服務，上述供應商只能在自家公司網站、APP及官方社群媒體進行宣傳。

事實上，新加坡在加密貨幣的應用及法規上，在國際上排名前列。台灣專門分享區塊鏈、加密貨幣知識的Youtuber腦哥受訪表示，新加坡在加密貨幣的立法算是走得相當前面，目的不在禁止交易，而是防範太快、太多的人貿然進場，這其實就如同FB、IG可以下廣告，但不能有強調「投資獲利」的敏感字眼。

腦哥進一步表示，新加坡有此立法並非壞事，反向思考，因為新加坡法律明確，所以較知名的交易平台如派網（Pionex）才會成立在新加坡。

最後腦哥也提醒，有聽聞大學畢業生一天虧10幾萬（新台幣），也有人虧錢後又再拿錢補缺，結果虧的更慘；他建議，如果真的要投入加密貨幣交易，一定要分散風險、小部位投資，另外就是要避免選擇野雞交易所，慎選較知名的平台像是幣安（Binance）、派網（Pionex）等，才能確保交易安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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