義民高中確診生搭台鐵「2541班次」通勤！已匡列95人採檢
新竹市衛生局今（18）早公布新增1家4口確診，兩位小孩就讀的三民國小與義民高中即日起停課。而新竹縣衛生局表示，根據最新疫調，就讀義民高中的染疫生，習慣下課步行至台鐵竹北火車站，搭乘2541班次列車至台鐵北新竹站，環保局已派員針對車站環境消毒。目前初步匡列校園接觸者2班學生89人、老師6人，居家隔離並進行採檢。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 12:14:53
新竹縣衛生局指出，學校今起停課14天，已派員對校園全面消毒。而初步疫調發現，該生上課由父母接送，平日下車則會徒步走至台鐵竹北火車站，搭乘2541班次列車至台鐵北新竹站（下午4點10分至4點17分），環保局已對車站環境進行消毒。
學校目前已設置篩檢站，將持續追蹤匡列校園接觸者，擴大採檢。（編輯：倪浩軒）
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