拳擊女王陳念琴分享戰勝淋巴癌歷程 邊吐邊練也不曾放棄
在東京奧運挺進8強的「拳擊女王」陳念琴，在賽場的英姿，台灣民眾歷歷在目，但很多人都不知道，其實他在挑戰奧運賽場前，才面臨了病痛的磨難，距離原訂的奧運比賽時間只剩下半年，她卻意外查出罹患了淋巴癌，突如其來的震撼彈打擊了她的身心，也嚴重的影響她的備戰訓練，但她始終沒有放棄，靠著堅持與持續治療，最終還是順利登上東奧舞台，並且創下個人最佳成績。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-18 13:21:31
陳念琴今（18）日也透過影片分享自己的抗癌經驗。她說自己是在2019年11月發現罹患了淋巴癌，離本來原訂的奧運只剩下半年，生病的事實，對心理以及身體，都造成很大的影響，到最後她甚至覺得「不要治療直接去比奧運比賽吧！」不過在教練以及醫療團隊的鼓勵下，最後她選擇勇敢的面對淋巴癌，「抗癌其實跟拳擊很像，只要勇敢出擊，就能得到最後的成就。」
她也分享了自己化療過程，治療不僅破壞了訓練規劃，常會覺得身體無力，邊吐邊訓練更是最常見的事情，到最後甚至連訓練都無法。但幸好她身邊的夥伴一直給予鼓勵，以及自己堅持不放棄，讓他成功擊退淋巴癌。
中華民國血液病學會周文堅理事長表示，非何杰金氏淋巴瘤的致病原因不明確，但可能與老化、病毒或病菌感染、遺傳、自體免疫病變等原因有關，提醒民眾一旦莫名出現淋巴結腫脹、發燒持續2周以上、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月等症狀，就該及時就醫。
陳念琴也勉勵病友，淋巴癌現在已經有6種治療方式，不管是以前的化療、移植，以及後來出現的標靶藥物，甚至現在突破性的細胞治療，都可以幫助擊退疾病，而且好好治療，有7成的患者可以成功治癒，甚至有超過一半的病友，可以存活超過十年，希望病友積極治療、擊退淋巴癌，奪回屬於自己的理想人生。