藍黨團批核食立場黨中央沒溝通　國民黨：會凝聚共識

行政院與民進黨立法院黨團近日就開放日本核災食品議題僅行討論，國民黨一篇「只要日本能向台灣保證進口食品安全，就不會反對核食」，引發黨內炸鍋，國民黨立法院黨團今日召開黨團會議，黨團總召費鴻泰也切割黨中央稱：黨中央的核食論調完全沒有與黨團討論。國民黨強調，並未針對核食議題發布正式新聞稿，相關討論仍在進行，對於日本核食議題的政策立場也與智庫、黨團齊一腳步，讓大家充分討論後凝聚共識。為人民食安健康把關是最重要的事，盼黨內外各界堅定立場，勿被綠營見縫插針。
記者余祥／台北報導
2022-01-18 12:31:09
針對開放日本核災區食品，傳出民進黨政府要將核食改為福食，國民黨卻回應，只要日本能保證進口食品安全，就不反對安全無虞、對人體健康沒有危害的日本食品進口，引發黨內炸鍋，中廣董事長趙少康更要求，黨主席朱立倫這次不可以躲起來，一定要說清楚講明白，給黨員交代、給社會交代。
國民黨團上午召開黨團大會，費鴻泰在討論到此議題時強調，黨中央論調完全沒有跟黨團事前溝通，智庫執行長許育寧則說，確實三方會議上沒有討論。
國民黨文傳會副主委林家興說，國民黨的立場是拒絕民進黨恣意開放核食進口，國民黨主席朱立倫秉持一貫的立場，對於可能傷害國人健康一絲一毫的食品，國民黨絕對百分之百反對，絕不會認同民進黨以犧牲國人健康作為交換國際政治利益。
林家興表示，台灣人民最在乎的就是食安議題，在2018年的反核食公投中有779 萬人投下同意票，民進黨政府「是忘記還是害怕想起來？」政府有義務為人民健康把關，勿再用似是而非的國際經貿藉口強渡關山。
林家興說，國民黨並未提前針對核食議題發布正式的政策新聞稿，相關討論仍在進行，對於日本核食議題的政策立場也與智庫、黨團齊一腳步，讓大家充分討論後凝聚共識。為人民食安健康把關是最重要的事，盼黨內外各界堅定立場，勿被綠營見縫插針。