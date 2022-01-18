立法院修憲委員會3黨有共識 18歲公民權送院會表決
立法院修憲委員會今（18）日審查中華民國《憲法》增修條文修正草案，儘管國民黨仍缺席委員會，民進黨、民眾黨、時代力量立院黨團達成共識，共同提出18歲公民權修憲提案，經委員會表決通過，將送立法院院會表決。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-18 12:33:31｜2022-01-18 12:40:38
修憲委員會今日開始排審朝野立委所提出的共75案修憲提案，由於提案版本眾多，會議剛開始光宣讀提案就花費2小時時間，之後才進行進行討論、逐案審查等程序。
民進黨團幹事長劉世芳說，修憲委員會宣讀全部的修憲提案，代表進入修憲審查跟討論程序，感謝張其祿、邱顯智在18歲公民權的概念上與民進黨相近，決議共同提具高度共識的18歲公民權版本。
民眾黨立委張其祿表示，18歲公民權是全民共識，與民進黨、時代力量磋商後，發現大家版本差異不大，希望可以克服技術細節，就可出委員會，讓18歲公民權具體落實。
時代力量總召邱顯智指出，台灣在18歲公民權落後其他國家太久，必須與時俱進，與民進黨、民眾黨協商出共識版本，希望可以趕快出立法院，交付公民複決。
修憲委員會今日在民進黨、台灣民眾黨及時代力量立法院黨團達成共識後，經點名表決通過三黨共提的修憲版本，讓年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。