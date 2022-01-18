KT認與ØZI曾有關係！水瓶少爺不忍了 發聲吐心情
謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）日前曖昧發文提及「一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」，文末標記「#ØZI」，還刪除了認愛「水瓶少爺」的文章，令外界聯想她與ØZI的關係，但她隨即澄清是在講友人的寶寶，沒想到Keanna昨（17日）深夜大翻供，認了和ØZI「曾經有關係，現在沒關係」。對此，「水瓶少爺」則是默默在今（18）日凌晨在IG發文了。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-18 12:44:12｜2022-01-18 12:47:46
Keanna是在去年11月20日曬出「水瓶少爺」的背影照，並發文認愛，自爆與水瓶少爺交往一年多，之後也常在社群媒體上放閃，而在爆發與ØZI的曖昧情後，有眼尖的網友發現，她悄悄把該篇認愛文刪除，對此，水瓶少爺也在今天凌晨在IG發文寫道：「縱妳虐我千百遍，我仍待妳如初戀。」還特別標記Keanna，不過截至目前為止Keanna並沒有回應水瓶少爺。
Keanna日前先是在IG寫下曖昧文，提到「一開始，只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸間不帶香水成分的誘惑」、「幼稚又成熟的327紅髮男孩」，文末還標注了「#ØZI」，引起外界揣測兩人關係。事後她解釋是在講友人的寶寶，但此說法網友不買單，讓她怒自爆「就是跟ØZI有什麼」，昨晚則是曬出與ØZI的露骨對話截圖翻供，認了兩人曾經有關係，對於ØZI冷處理的態度則是感到心寒，表示：「我給了時間，在高壓下忍耐等待回應解決，得到的只有『看透』。」