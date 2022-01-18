國民黨挺18歲公民權入憲　反對草率降低修憲門檻

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針對降低修憲門檻，李貴敏認為，民進黨不過想過個場，能夠過關當然好；就算不過，也可以去達到打擊國民黨等或特定人的目的，以取得政黨利益或個人私利，而非為國家長治久安發展。
至於降低罷免門檻，李指出，這本來是民進黨在野所支持的，等到人民對其所支持的不適任民代發動罷免後，竟回頭提修法拉高門檻；再者，「公投綁大選」不也是民進黨在野時所力倡的嗎？怎麼執政後竟變成鳥籠公投，堅決反對公投綁大選？又為何對於堅持修憲綁大選？隨著政黨立場動不動變更遊戲規則。因此，李貴敏強調，國民黨之所以反對草率修憲，力主朝野盡快召開修憲國是會議，讓社會凝聚共識的原因。
立委陳玉珍日前也指出，國民黨團高度支持修憲，但反對沒有程序正義及一黨獨大、強勢主導的修憲。為凝聚高度共識，要求召開修憲國是會議，主張恢復閣同意權、18歲公民權入憲、不在籍投票權入憲；為避免有權無責亂象不再發生，總統應定期國情報告；因應時代潮流，環境、動保入憲。
鄭麗文指出，各黨派委員非常認真的提出75版的修憲案，國民黨也提出四大主軸，但民進黨卻從一開始就想要碾壓，絲毫不尊重任何委員的提案與意見。在野黨不是執政的橡皮圖章，不可能在沒有程序正義、沒有共識與討論，就囫圇吞棗地把修憲案送出立法院。