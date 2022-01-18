「加辣版科學麵」爆紅！只有這裡有賣 網跪求復刻這兩款
老牌零食科學麵是小時候最經典的零食，陪伴許多人長大，即使許多後浪新品競出，面對市場競爭，科學麵依然鮮少開發新口味。睽違長達10年之久，科學麵終於再度推出全新「加辣」版，雖然只是口味變辣，卻意外引發好評，網友大讚香氣變明顯，吃起來辣辣甜甜的，還有人上網發文手邊只剩五包，求救該去哪裡買。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-18 12:48:02｜2022-01-18 12:58:38
隔了10年之久，科學麵在去年9月推出新的「香辣科學麵」，把裡面的調味粉包換成一包紅色的香辣粉，吃法一樣，把麵捏碎再灑粉搖一搖。試吃過的網友分享心得，認為比起辣，香味反而更明顯，「還有甜甜的味道，想吃辣到爆的人可能會有點失望」、「蠻好吃的，甜甜辣辣很涮嘴」、「好吃，直接請7-11幫我訂一箱」、「好吃，但粉包全加會太辣」。
還有人發文求救，表示換到南部工作後，附近超商都買不到，「之前聽店員說是區域限定販售，之後可能會慢慢普及化，但我覺得還是超難買啊。」並附上照片說手邊只剩僅存五包，該文意外釣出其他人的獨門吃法：「以前都自己加辣椒粉」、「我都加必勝客那種乾辣椒，超級好吃」。
據了解，「加辣版」科學麵只限台北市特定7-11販售，而中南部也只有3家康是美有賣，面對眾人敲碗全台小七鋪貨，7-11僅回應：「新品上市後會觀察市場反應，再導入各門市販售。」由於採取區域限定，因此香辣科學麵目前並不好買，腦筋動得快的業者早已批貨到蝦皮上卡位，單包行情約9元起。
新品普遍獲得正面評價，但也有人認為辣粉很像韓國泡麵粉，原味才是王道。眾人最推的則是已絕版的墨西哥辣味，吸引一票網友緬懷：「國小吃過6元的墨西哥口味好喜歡」、「買過墨西哥一吃驚艷」、「墨西哥能復刻嗎」。除此之外，雞汁口味也有一票死忠粉絲相挺：「雞汁一生推」、「雞汁超好吃但有夠難買」。