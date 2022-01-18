黃安要回台了？突罵：憑什麼不讓我爽用健保、我有交保費
59歲黃安定居中國大陸，不時隔海發表個人政治立場及反台獨言論，2016年曾因心肌梗塞回台就醫，引起輿論反彈，隨著年關將至，黃安昨（17日）在微博發文，提到自己有繳保費，憑什麼禁止他使用健保，似乎有意返台「爽用健保」。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-18 12:34:23｜2022-01-18 12:53:28
黃安表示，近來在製作關於兩岸統一的歌曲，但自認形象不佳，有關兩岸的活動不會請他，「我當然不是為了這些才愛國，愛國是自發本性而已」，無奈地說站在第一線譴責台獨份子，根本沒有好處，「引來的全是對我的喊打喊殺，連台灣省健康保險都揚言不讓我使用，我他X的有交保費，憑什麼？就憑哪些X東西佔據了寶島台灣，它們說了算。」
事實上，黃安曾多次反擊質疑他「爽用健保」的聲音，稱全民健康保險是台灣人按規定繳費，「使用，有毛病嗎？」更拖伊能靜下水，因為對方曾表示祖籍在大陸，不能忘本，反問難道又跟他一樣爽用健保？「健保我非但用，我想用就用，我沒事就用，你奈我何？」還嗆聲「什麼聲音？哦，台獨玻璃心碎一地！」
不只黃安，資深綜藝一姊、演員方芳日前表示領到大陸公民身分證，近日更接受大陸中央廣播電視總台訪問，提及雖然在台灣長大，但台灣當今現狀讓她不忍心看，期望兩岸能統一，甚至語出驚人：「小孩不講理，有的時候真的是打兩巴掌他才知道厲害！」似乎要大陸好好出手教訓一下台灣。
據陸媒《觀察者網》報導，對於有人要方芳剪掉健保卡，她怒回：「我根本不在乎！那健保卡又不是你恩賜給我的，你說我要剪掉，憑什麼你要我剪掉我就剪掉？」（編輯：楊穎軒）