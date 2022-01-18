桃機防疫計程車司機確診+1！Ct值12、基隆市政府緊急疫調
本土疫情持續升溫！，17日基隆市政府衛生局，接獲中央流行疫情指揮中心通知，一名在居住在基隆、於桃機擔任防疫計程車司機確診，為個案18020，經採檢結果Ct值為12，研判是近期被感染的。基隆市衛生局接獲通報後，隨即展開疫調及足跡調查，另外，該名年約40歲的司機，有妻子與2個兒子的同住家人，目前3人均已PCR採檢為陰性。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 12:36:49
據了解，案18020為居住在基隆的「桃機疫計程車司機」，因桃機爆發群聚感染後，司機每3天都必須做一次PCR篩檢，於17日確診為陽性，但並無明顯症狀，目前已安排入院治療中，並積極疫調及相關足跡。
而該確診司機，近期都有穿著防護衣、手套、N95口罩及護目鏡，車上也有懸掛隔離簾，且並未載運一般乘客。而同住家人有妻子跟2個兒子，目前3人採檢PCR均為陽性，皆居家隔離當。詳細情況還有待指揮中心進一步說明。（編輯：林盈君）
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