奢華遊港都！晶英58萬頂級客房迎情人 漢來新裝走輕奢風
高雄觀光旅遊話題不斷，從去年十月國慶煙火、五月天到跨年演唱，以及即將於2月1日登場的台灣燈會，場場都是重量級演出。飯店業者也祭出限定活動迎賓，晶英國際行館重磅推出「五十八萬元」之頂級客房專案奢華搶市，可於情人節期間擇一晚入住全台最大總統行館，感受如君王般的尊寵款待；高雄漢來飯店大規模改裝，新客房融合智能科技，服務與舒適度再升級。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-18 12:47:05
位處奢華酒店一級戰區、步行即可抵達高雄港灣沿岸的「晶英國際行館」，首次將全台最大、面積207坪的全樓層總統行館，結合亞灣區76呎遊艇巡航行程，以國王尊榮待遇為至高標準寵愛情人。「五十八萬元」之頂級客房專案，可於2月12日至2月14日情人節期間擇一晚入住全台最大總統行館、登船遨遊亞洲新灣區，於Ukai-tei Kaohsiung頂級私人包廂品嚐極上無菜單料理，及為款待貴賓悉心訂製的客房迎賓禮及備品、24小時私人管家司機等專屬尊榮禮遇，1月19日限時開賣。
數度蟬連服務評鑑首獎的漢來大飯店邁入26年之際，以全新面貌迎賓，去年底進行大規模變身改裝，近日已完成第一階段。新客房整體空間採用大量銀灰冷色調與局部刷金裝飾，並配置褐棕色系柚木傢俱，營造典雅知性的輕奢風格。
漢來大飯店副總經理陳素娟表示，秉持「超越顧客期待」的經營理念，飯店此次大型改裝著重空間舒適感與服務提升，新客房融入智能科技設備，添加小美犀語音互動角色。除此之外，過往視為古董珍藏版的電視大櫃，全面更換為長達280公分合併電視與書桌的多功能櫃，同時也搭配全新50吋液晶智能電視與膠囊咖啡供應。
最令人期待台灣燈會即將在2月1日至28日於愛河灣展開，位於港景第一排的漢來飯店成為賞景首選，房客只要在房間就可以直擊燈會聲光幻影特效演出，而從飯店步行燈會現場也只要10分鐘，漫步港灣、搭乘遊艇環港近來成為高雄旅遊渡假最引人入勝的玩法。