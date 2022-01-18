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搜索林姿妙是政治追殺？宜檢駁斥：妄加臆測、實不足訓

▲宜蘭縣長林姿妙遭檢廉約談，國民黨主席朱立倫14日現身時力挺林。（圖／NOWnews資料照，記者余祥攝）
▲宜蘭縣長林姿妙遭檢廉約談，國民黨主席朱立倫14日現身時力挺林。（圖／NOWnews資料照，記者余祥攝）

記者潘千詩／綜合報導

2022-01-18 12:40:28｜2022-01-18 12:48:22

宜蘭縣長林姿妙上週遭檢廉搜索、複訊後獲無保請回，結果就被國民黨質疑民進黨利用檢調政治抹黑。對於外界質疑聲浪，宜蘭地檢署今（18）日表示，「政治追殺」、「東廠」、「國家機器」等是妄加臆測，致生紛擾及對立，實不足訓，應予澄清，以正視聽。

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宜蘭地檢署表示，對於任何貪瀆不法，檢察官只有一個立場，即是依法嚴辦，絕不寬貸；全案經辦案人員長期縝密蒐證，分析過濾相關情資，認時機成熟，以充足事證向法院聲請核發搜索票獲准、搜索扣押、傳喚相關涉案人訊問，訊後聲押，均以最嚴謹態度，依所查得事證依法行事，目前積極深入偵辦中。辦案同仁均謹守規範，嚴守偵查不公開原則， 若需對外發言，概由本署發言人統一對外說明，或提供新聞稿公開周知。

▲宜蘭縣長林姿妙昨遭檢廉搜索，檢方訊後14日將她請回。（圖／民眾提供，2022.1.14）
▲宜蘭縣長林姿妙昨遭檢廉搜索，宜蘭地檢署複訊後，14日將她請回。（圖／NOWnews資料照，民眾提供）
另外，《鏡週刊》報導，林姿妙擔任羅東鎮長的8年間，名下農會帳戶有資金密集進出的紀錄，總金額高達上億元，任宜蘭縣長3年來，至今該帳戶仍有2、3千萬元流動，與首長公職收入明顯不符，加上從未向監察院申報，檢廉不敢打草驚蛇，直到搜索時才一併查扣存摺、筆記本、手機及電腦等比對。

對此，宜蘭地檢署表示，某週刊報導提及案情部分，並非宜蘭地檢署發言所述，然囿於發動偵查以來，傳喚人數多達30餘人，眾人或媒體自行對案情解讀不一，仍籲請各界在案件偵查終結前，勿各自編纂、拼湊，給予辦案人員純淨辦案空間。

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