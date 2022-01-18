名家論壇》盧燕俐／台股基金發燒，買前必做三項功課

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不過，近期受升息議題影響，美股價值股當道，科技股回檔，台股的中小型股也展開修正，此時才打算入場的投資人，務必做足以下三項基本功課，才有機會獲得大贏指數的超額利潤。
1.觀察明星基金的核心持股變化：
去年全年績效排行前10名的基金，大多重壓電子股，但今年以來，就屬台積電與金融股表現紅通通，這些明星基金近一個月績效普遍落在-2到-4％，還落後大盤指數的+4％。
因此，如果只看短期績效，選出來的基金，可能和大家印象中的績效常勝軍有不小落差；建議讀者，如果打算長期投資，那麼，長年期的績效，像是5年期與10年期，重要性更甚於短期，畢竟短線成績容易受國際因素干擾，唯有中長期成績更能顯現出基金經理人的操盤功力。
已上車的投資人，也千萬不必因為近期績效差，而自認運氣欠佳買錯基金，給這些專業操盤人一些時間，追蹤他們的核心持股變化，如果3個月後，手上基金績效還是不見起色，再來思考下一步。
2.波動大的基金更需定期定額：
許多台股基金近幾年報酬能完勝0050，就在於敢拉抬中小型電子股，而高報酬的背後常伴隨著高波動，投資人務必清楚認知，否則，一收到對帳單可能無法接受，又失去了投資信心。
多大的波動稱為「高波動」？業界一般以「標準差」當作衡量指標， 電子股居多的台股基金，年化標準差大多在25％上下，而金融股占比高的台股基金，則有可能在20％以下。
對普通上班族來說，基金淨值波動越大越難駕馭，透過定時定額投資，會是最簡便且有效率的方式。目前市面上也有基金公司推出「日日扣」方案，想進一步分散風險的人，也值得考慮。
3.過去績效不保證未來績效，現在進場更需有耐心：
不少投資人看到媒體大幅報導，「定期定額兩年台股基金，獲利超過50％！」才決定開始佈局，雖說理財永遠不嫌晚，但過去績效絕對不保證未來績效，今年變數不少，美國既要升息又要縮表，全球股市鐵定震盪加劇。
所以，儘管台股有優秀的護國神山群，長期趨勢向上，但在震盪的過程中，基金績效難免上沖下洗，現在進場務必更有耐心，不對短線報酬有過高的期待，才能抓到長線獲利。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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