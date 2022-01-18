F-16V戰機20日復飛 重新投入攔截西南空域共機任務
嘉義空軍基地第四聯隊編號6650的F-16V戰機在11日失事墜海，造成飛官陳奕上尉殉職，空軍司令部當天下令同型機全面停飛待檢，暫停全部戰演訓等任務，進行天安特檢。空軍官員今（18）日表示，F-16戰機將於20日全面復飛，投入攔截西南空域共機任務。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-18 13:11:54｜2022-01-18 13:13:08
軍方官員表示，目前仍持續進行天安特檢，在以飛航安全為最高優先前提下，嘉義第四聯隊及花蓮基地第五聯隊的F-16戰機預計最快20日全面復飛，重新投入攔截西南防空識別區（ADIZ）共機任務。
空軍現有3型主力戰機包括IDF經國號、F-16與幻象2000戰機。台南及澎湖的第一聯隊為經國號戰機、位在新竹基地的第二聯隊為幻象2000戰機、位在台中清泉崗基地的第三聯隊為經國號戰機、位在嘉義的第四聯隊為F-16V、位在花蓮的第五戰術混合聯隊使用F-16、RF-16、F-5E/F戰機。
面對共機闖入西南防空識別區，主要由嘉義基地第四聯隊的F-16V戰機肩負攔截任務，在F-16機隊停飛期間，只能仰賴新竹與台中基地的幻象2000與經國號戰機攔截，但由於經國號滯空時間短、幻象2000戰機油料費又是三型機中最高，讓空軍在調度戰機上增添不方便性。
針對F-16V戰機墜海失事原因，空軍司令部昨日晚間表示，已尋獲失事F-16V戰機的黑盒子，將送交專業鑑定，釐清肇事原因。