T1／台啤英熊求歐趴「華哥昇熊拳」挑戰　女神元元開球

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刑事局活動大使元元、「HBL最強女高中生」陽明高中張聿嵐任開球嘉賓
台啤英熊「英熊求歐趴」除了提供學生們超狂優惠、各項舒壓遊戲之外，分別於1月22日與刑事警察局進行反毒、反詐合作，邀請本屆活動大使元元開球、新北市政府警察局警犬隊開場演出以及場外有獎徵答宣導活動。此外，1月23日邀請同樣為士林區在地的好厝邊，目前被譽為HBL最強女高中生的陽明高中女籃前鋒張聿嵐進行開球及中場遊戲嘉賓，期望台啤英熊、陽明高中女籃能為雙方帶來贏球好運，並一同攜手提升士林區在地籃球運動風氣！
同時，台啤英熊與新型態多樣化舞蹈服務課程APP「SWIPE」合作邀請Dance30三十高校街舞祭簡稱「三十聯」進行街舞表演。三十聯為每年透過徵選，選出雙北地區最優秀的三十所高校進行演出，被認為是高中熱舞社生涯必參加的大型街舞展演活動。台啤英熊也延續首創傳統—場邊管樂團應援，本週邀請到天母國中管樂團進行連續兩日的場邊應援表演，提供學生發光發熱的舞台，讓才華被更多人看見。
學生專屬超狂優惠、Dcard卡友、協尋「蘇一分」、「熊必勝」先生/小姐限定活動持續進行中！
台啤英熊1月22日、23日「英熊求歐趴」主題週，出示學生證即享有2樓均一價150元超狂優惠，同時加碼慰勞1月21至23日應考的學測考生們，在考完學測1月23日比賽當天，只要憑「111學年度學測入場識別證」進場，前500名排隊的學生即可免費入場看球。台啤英熊球團也為將「輸一分」魔咒的轉向高雄全家海神隊，於1月23日主場賽事尋找「蘇一分」、「熊必勝」先生/小姐進場，只要姓名為蘇Ｘ分或是熊Ｘ勝（音同、字不同亦可），就可以免費攜一名同伴進場。此外，台啤英熊與台灣最大年輕人社群平台 Dcard 合作，球星蔣淯安、黃聰翰將獨家藉由個人看板直接與球星們回應互動(活動網址：https://www.dcard.tw/f/basketball/p/237887169)。