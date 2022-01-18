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SOGO黃晴雯：年終最高3個月　員工打第三劑送2500元禮券

▲SOGO百貨董事長黃晴雯今（18）日表示，館內防疫措施一直都沒有鬆懈，現在還鼓勵員工施打第三劑新冠肺炎疫苗，可獲得2500元的禮券。（圖／記者許家禎攝）
▲SOGO百貨董事長黃晴雯今（18）日表示，館內防疫措施一直都沒有鬆懈，現在還鼓勵員工施打第三劑新冠肺炎疫苗，可獲得2500元的禮券。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎/台北報導

2022-01-18 13:09:00

本土疫情再起，零售業繃緊神經，SOGO百貨董事長黃晴雯今（18）日表示，館內防疫措施一直都沒有鬆懈，現在還鼓勵員工施打第三劑新冠肺炎疫苗，可獲得2500元的禮券，而目前員工第二劑施打率也達97%。至於年終，她指出依照往年的規格，最高可拿到2到3個月年終，當然新一年度也有調薪的計畫，預計調薪4%上下。

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SOGO百貨董事長黃晴雯表示，近來百貨業內憂外患受到許多挑戰，包括通膨、塞港問題貨櫃不足，再來晶片也短缺，3C商品貨物延遲，再來本土疫情也升溫，零售業嚴正以待、作戰很辛苦。

黃晴雯表示，即便整體環境很辛苦，但SOGO沒有放棄努力，去年經過5月本土疫情之後，第四季漸入佳境，周年慶原定目標110億元，結果做出113億元，不僅達標也超標。至於SOGO百貨去年營收達439億元。至於今（2022）年目標營收443億元，即便疫情難以預測，但希望年增1%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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