遭KT抖出曾有關係！ØZI早曝過感情觀 「可以性愛分離」
謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）日前曖昧發文扯出ØZI，經過幾天發酵，她昨（17）日晚來個大翻供，推翻先前的說法，認了與ØZI曾經有關係，並貼出兩人的露骨對話截圖，引起軒然大波，ØZI經紀人對此回應：「KT的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」事件鬧得沸沸揚揚，而過去ØZI接受訪問時，提到自己的感情觀影片，也跟著被掀出。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-18 13:39:15
ØZI去年推出新專輯時，曾上網紅娘娘的頻道「Alizabeth 娘娘」分享自己的感情與性愛觀，一開始兩人還在討論，明明性就是一件稀鬆平常，而且私下大家也會討論，卻沒人敢在大眾面前討論，他也笑說常常會跟朋友說：「我剛剛在DIY。」不過他也解釋這僅限跟自己兄弟，在女生面前還是要有尊重跟禮貌。
娘娘問ØZI，愛與性是否有關聯性時，他回答：「可以一樣，也可以不一樣！」接著表示：「男生比較不容易去在性愛的時候走心，至少我覺得有些時候，男生會把這個性當成發洩，因為男生發洩的需求量比女生高一點。也因為基因的思維，會讓我們就是想要，有辦法去分開，我現在對你做這樣的事情，是因為有這樣視覺的吸引力。」但這樣不代表就是「愛上對方」。