Keanna「保Z」焦慮症爆發！閨密心疼：只要男方一句話
謝和弦前妻Keanna，日前一篇曖昧貼文疑似提及ØZI，昨（17日）深夜，她突然貼出與ØZI的對話內容，認了雙方「曾有關係」，並指出因對方遲遲不回應，任由網友腦補攻擊自己和身邊的朋友、粉絲而感到心寒。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 13:36:33｜2022-01-18 13:59:44
對此，一直陪在Keanna身邊的好友也發文聲援，強調感情是她本人的事，希望大家能理性思考，並透露最初的貼文曝光後，Keanna為了「保Z」而焦慮症發作到需要用藥物控制，還要努力的參與活動。
好友在貼文中指出，15日Keanna參與活動前，高鐵站恐慌症發作，甚至在廁所有暈倒、嘔吐、撞到頭等情況，但Keanna活動過程中為了不讓粉絲擔心，不斷服用藥物控制，但吃5顆以上症狀仍壓不下來，更在活動結束後硬著頭皮到KTV與粉絲們的唱歌，不料Keanna仍深受網路上的攻擊言論影響，中途甚至離開包廂1小時，直到好友關心才發現，Keanna竟呆滯的站在電梯外頭。
好友也提到，自己和Keanna已經認識10年，雖然不否認當初發文確實是錯了，但她其實從小就會夢遊，自己也多次收到她夢遊後傳的訊息，但刪文會被罵、不刪也會被罵，實在不知道大家到底要她怎麼做。
最後好友也指出，Keanna這些發文絕不是為了炒新聞，事後也用盡一切方法想保護ØZI，但對方卻遲遲不做回應，好友更強調，其實男方只要一句「哈哈！是誤會啦！本來也以為是在說我呢」開玩笑帶過，或許事情就能完美落幕。（編輯：張志浩）