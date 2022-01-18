超神氣象網站曝光 天冷教穿衣、未來每10分鐘降雨預報
冬季早晚溫差大、晴雨不定，看準民眾對氣象預報的需求提高，奧丁丁集團今（18）日宣布跨足氣象服務領域，推出即時氣象站OwlWeather，最大特色是可輸入任意地點查詢天氣，以及未來每10分鐘降雨預報。由於各地天氣差異大，要到外縣市的民眾經常不知要穿幾件，另一功能則是針對當地天氣提出穿著建議，在一票氣象網站、App中別具新意。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-18 15:29:48
看好氣象經濟的潛在效益，奧丁丁集團宣布推出台灣即時氣象站OwlWeather，有別一般氣象App都是針對所在地及縣市提供天氣預報，OwlWeather除了開啟定位服務，也能自行輸入任何地點、景點、公司店家等，像是兒童新樂園、九份老街，快速掌握當地的氣溫、濕度、雨量強度等。並額外提供「穿著建議」，讓外地人也能知道怎麼穿才不會太冷或太熱。另一特色則是主打未來每10分鐘的降雨預報，提供該地接下來每10分鐘的下雨強度變化，協助民眾即時判斷雨勢，作為旅遊行程及活動規劃的決策依據。
《NOWnews今日新聞》記者實測試用，有別一般氣象網站第一眼都是先顯示當地溫度，OwlWeather反而刻意強打降雨預測功能，在手機版將之擺在頭位，利於掌握接下來每10分鐘的雨勢變化。往下滑是採用卡片式模組，配上大字體、圖示美化，閱讀容易，不過建議穿著部份較為籠統，像是內湖區18度，僅簡述「感受強烈寒意，建議穿禦寒衣物」，高雄氣溫23度，則顯示「微微感受寒意，建議穿薄羽絨外套」。至於搜尋地點可直接輸入公司店家行號、景點等，在使用上更直覺，確實方便許多。