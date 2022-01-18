COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

超神氣象網站曝光　天冷教穿衣、未來每10分鐘降雨預報

▲奧丁丁集團宣布推出台灣即時氣象站OwlWeather，主打未來每10分鐘降雨預報功能，並根據當地天氣提出穿著建議。（圖／奧丁丁提供）
▲奧丁丁集團宣布推出台灣即時氣象站OwlWeather，主打未來每10分鐘降雨預報功能，並根據當地天氣提出穿著建議。（圖／奧丁丁提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-18 15:29:48

冬季早晚溫差大、晴雨不定，看準民眾對氣象預報的需求提高，奧丁丁集團今（18）日宣布跨足氣象服務領域，推出即時氣象站OwlWeather，最大特色是可輸入任意地點查詢天氣，以及未來每10分鐘降雨預報。由於各地天氣差異大，要到外縣市的民眾經常不知要穿幾件，另一功能則是針對當地天氣提出穿著建議，在一票氣象網站、App中別具新意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲OwlWeather氣象網站會根據當地天氣提出穿著建議。（圖／記者黃韻文攝）
▲OwlWeather氣象網站會根據當地天氣提出穿著建議。（圖／記者黃韻文攝）
看好氣象經濟的潛在效益，奧丁丁集團宣布推出台灣即時氣象站OwlWeather，有別一般氣象App都是針對所在地及縣市提供天氣預報，OwlWeather除了開啟定位服務，也能自行輸入任何地點、景點、公司店家等，像是兒童新樂園、九份老街，快速掌握當地的氣溫、濕度、雨量強度等。並額外提供「穿著建議」，讓外地人也能知道怎麼穿才不會太冷或太熱。另一特色則是主打未來每10分鐘的降雨預報，提供該地接下來每10分鐘的下雨強度變化，協助民眾即時判斷雨勢，作為旅遊行程及活動規劃的決策依據。

▲網站手機版第一區塊位置是每10分鐘降雨預報。（圖／記者黃韻文攝）
▲網站手機版第一區塊位置是每10分鐘降雨預報。（圖／記者黃韻文攝）
《NOWnews今日新聞》記者實測試用，有別一般氣象網站第一眼都是先顯示當地溫度，OwlWeather反而刻意強打降雨預測功能，在手機版將之擺在頭位，利於掌握接下來每10分鐘的雨勢變化。往下滑是採用卡片式模組，配上大字體、圖示美化，閱讀容易，不過建議穿著部份較為籠統，像是內湖區18度，僅簡述「感受強烈寒意，建議穿禦寒衣物」，高雄氣溫23度，則顯示「微微感受寒意，建議穿薄羽絨外套」。至於搜尋地點可直接輸入公司店家行號、景點等，在使用上更直覺，確實方便許多。
 

▲除了開啟定位功能，可自行搜尋公司店名、景點等任何地點，使用上直覺方便。（圖／記者黃韻文攝）
▲除了開啟定位功能，可自行搜尋公司店名、景點等任何地點，使用上直覺方便。（圖／記者黃韻文攝）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀