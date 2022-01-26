獨／抹黑還是恐嚇？瑞莎與基層教練爭議大公開

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故事場景從武漢國小開始，挺瑞莎的家長認為，瑞莎出錢幫助武漢國小整修，甚至親力親為，讓小朋友比較喜歡她，甚至其子女有享受到「免費」教學，以及上通告的機會，是很難得的機會，他們由本來在武漢國小校隊，轉往瑞星訓練，應該說是「請瑞莎幫忙訓練」。
不過另一派說法則是認為當初瑞莎是為了名利考量，刻意分出比較聰穎跟比較需要加強的選手，甚至她只願意訓練成績較好的選手，這也導致團隊分裂，最後瑞莎也離開學校，另尋場地。
一名教練指出，瑞莎的確有出錢幫助武漢國小場地添購冷氣、水冷扇等，加上韻律體操需要的訓練鏡，她是真的有做的事情，不過政府（體育署）並非是為了她特別成立「北區訓練站」，而北區訓練站也就是在武漢國小體育館設立，瑞莎之後離開，也曾要收回一些她出錢買的設備，不過校方並未同意。
瑞莎的知名度跟想要以社會體育方式募款經營體操，發展自己的協會，被有些家長看不下去，因為他們也是付錢培養自己小孩，加上瑞星目前還是把這些小朋友的照片、影片都放在網站上，他們控訴瑞莎無權使用，更何況已經離開，甚至沒有合作，應該要下架。
雙方人馬已開始在社群軟體中分裂、攻擊等，之後更演變成撕破臉，原因在於有些小選手，原本在武漢國小練習，卻被瑞莎「挖角」，原本訓練好的選手被人家拿走，基層教練難免不滿，在網路上也有留言。
不過「挺瑞莎」陣營也出動網軍，以及大量家長留言，加上不少民眾也酸言酸語，導致有些教練被肉搜，甚至被挺瑞莎相關人士警告，一名教練表示，甚至有家長跟小朋友最後有憂鬱症傾向，被嚇到不敢上課。
對以上說法與調查結果，高姓教練回應，「一位孤立無援、沒有話語權、無辜遭受對方恐怖攻擊、被威脅生命安全、被恐嚇的正港台灣土生土長教練，長時間遭受的傷痛，目前泣不成聲，無法再承受任何莫名被誤導的風向。為此還甚至失去了一個盼望已久的小小生命，這種錐心之痛，誰能體會…..」 她也表示，「現階段的我希望做的是，真正為了全台灣韻律體操好，按照往常正確的發展方向，一切以20年來不變的初衷，陪伴選手、訓練選手，準備重大賽事為主！ 賽後未來有機會再好好感謝大家的關心。 另外祝福她順利生產！」
此外，挺瑞莎的家長則爆料，瑞莎也曾因被迫離開武漢國小團隊掉淚，質疑北區訓練站總教練離開，為何校方還能使用，不過根據《NOWnews》調查，體育署當初撥了300萬經費設立，之後也轉為基層訓練，以及配合未來國內賽事設施，並未獨厚武漢國小及教練。
根據體育署公文中提到，109年5月先以「體操協會研訂北區訓練站儲訓、培訓實施計畫，以積極培養韻律體操、有氧體操兩項目選手穩定發展及技術提升。另考量資源共享原則，北區訓練站陪練單位及選手為桃園市武漢國小韻律體操隊及桃園市武漢國小有氧體操隊。」
110年10月也因疫情關係，修正北區訓練站計畫，「主要為辦理體操協會之全國性體操競賽、選拔賽或短期集訓及基層培訓為主，秉持資源共享原則，平日訓歸基層培訓（課後實施）對象包括屬桃園市體操委員會及桃園市龍潭區武漢國民小學之韻律體操選手及有氧體操選手。」也可證明瑞莎並非「被趕出去」，武漢國小教練也非霸佔場地。
另外也有質疑瑞莎的家長，認為桃園市體育局特別幫瑞莎爭取300萬經費設置在武漢國中，這點也不公平，但根據《NOWnews》調查，桃園市政府也是為了發展體操運動，幫助校方設置器材，也算是烏龍一場。
綜觀兩造說法，可以看出基層教練跟瑞莎的確水火不容，並且都曾有不少認知上的誤會跟情緒累積，但雙方若是為了孩子、台灣體操發展著想，避免針鋒相對，或許才是給孩子最好的示範。