台灣派隊合體！吳怡農力挺支持張銘祐 陪同掃街、發春聯
台灣派隊合體！民進黨台北市黨部主委吳怡農今（18）日專程來到新北市新店區的仁愛市場，陪同爭取民進黨新北市（大文山區）議員提名的張銘祐掃街拜票、發送春聯；雖然氣溫低，但攤販和民眾給予熱情回應，張銘祐也承諾，將加倍努力衝刺，絕不愧對市民的支持。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-18 14:04:34｜2022-01-18 14:20:10
吳怡農表示，很開心能夠和舊時的戰友－張銘祐繼續為台灣民主打拚，他和銘祐算是同梯，2人在2020年的大選組成「台灣派隊」，一起被民進黨徵召到艱困的選區參選立委，張銘祐的本土氣質與衝勁，令他印象深刻；雖2人在立委的選舉失利，但仍堅持為台灣努力，希望市民珍惜這位認真打拼的人選，接到電話民調時給予支持，讓張銘祐能夠獲得提名。
張銘祐指出，非常感謝吳怡農在百忙之中抽空到新店，相當敬佩吳怡農從當年的選戰新人，到現在成為能統籌大局的黨部主委，而身為吳怡農同梯的他，也會加倍努力爭取市民的認同，為民進黨拚得大文山區第2席議員；坦言選區氛圍確實與過往不同，經歷先前大選及去年的公投，市民越來越勇於表態，今年首批印製5000張的春聯，結果沒幾天就快發完了，還要再加印。
面對市民的鼓勵與支持，張銘祐說，民眾的支持，對他而言是壓力也是動力，因為上次他努力不夠，沒能獲得多數市民的肯定，所以這次他加倍努力，做更充分的準備，以此回報市民對他的支持，未來他會將市民的心聲帶入議會，將建設帶回地方，成為抗中保台最堅定的力量；此外，他推出和總統蔡英文、副總統賴清德聯名的春聯，民眾也踴躍索取，短短3天就發出了3000多張。