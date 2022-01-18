KT自爆與ØZI有關係！謝和弦狂酸 「成了婊兄弟」
謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）日前曖昧發文並標記「#ØZI」，令外界猜測兩實關係，但事件經過幾天發酵後，Keanna推翻了先前的澄清文，昨（17）日晚大翻供，表示與ØZI「曾經有關係，現在沒關係」，遭謝和弦狂酸，而今（18）日稍早，謝和弦再度發文，酸ØZI是「婊弟」。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-18 14:12:18｜2022-01-18 14:15:18
Keanna與ØZI的曖昧情爆發後，ØZI媽媽葉璦菱也現身替兒子緩頰，謝和弦得知後，在社群媒體上發文表示：「於是噁心國王嗑藥了以後，想要假藉夢遊PO文求上位，不料人家受訪時，哈囉抱歉妳哪位？」他也透露，原本跟ØZI不太熟，「在這番鬼操作後突然成了婊兄弟，我這個人非常簡單追求愛與和平，雖然沒有血緣關係還是會認婊弟。」酸度爆表，而針對謝和弦的發文，ØZI經紀人則是不再回應。
Keanna日前先是在IG寫下曖昧文，提到「一開始，只是貪戀跨坐在你雙腿，啃咬吸吮頸間不帶香水成分的誘惑」、「幼稚又成熟的327紅髮男孩」，文末還標注了「#ØZI」，引起外界揣測兩人關係。事後她解釋是在講友人的寶寶，但此說法網友不買單，讓她怒自爆「就是跟ØZI有什麼」，昨晚則是曬出與ØZI的露骨對話截圖翻供，認了兩人曾經有關係，對此，ØZI經紀人對此回應：「KT的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995