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新式菸品管制出爐？學者盼：最新草案應全面思考

▲新式菸品的出現，也在國際間和學界引起兩極看法。（圖／Shutterstock）
▲新式菸品的出現，也在國際間和學界引起兩極看法。（圖／Shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-01-18 17:30:00

近年來國人吸菸率持續下降，但可以發現許多傳統紙菸的愛好者「移情別戀」。根據媒體網路抽樣調查，國內已有逾2成民眾習慣使用包含電子煙和加熱菸的新式菸品。雖然2021英國電子煙高峰會，多國學者專家思辨「菸草減害」議題，但行政院才剛於1月13日通過《菸害防制法》修正草案，等候立法院排審，國內學者盼政府應加速正視，避免法律無法與時俱進，導致國民健康亮紅燈。

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▲國內才剛於1月13日由行政院通過《菸害防制法》修正草案（圖／取自行政院會後記者會直播）
▲行政院於1月13日通過《菸害防制法》修正草案。（圖／取自行政院會後記者會直播）
依照國民健康署調查，約有一成民眾吸食加熱菸的原因為「覺得對健康的危害較低」。對此，台北醫學大學教授莊校奇指出，新式菸品雖然對健康還是有危害，但在尼古丁、焦油的成分與濃度上，和傳統紙菸相較含量較低。但現在很多人使用的新式菸品，都是從國外取得，以管制的角度而言，應該全面思考，以完善的法律加以規範，尤其新式菸品日新月異，未來勢必還會有許多新的種類，因此不建議用單一的方法規範，應整體思考，避免以後新的產品出來，現行法律無法因應。

莊校奇補充，抽菸除了是罹癌的重要因子之外，還會引起包括呼吸道、心血管及生殖功能等不良的健康危害。尤其香菸含有的尼古丁若長期吸入會使得腦細胞痲痺，導致失憶、工作能力減低，同時讓血壓上升、心跳加速，易引發心肌梗塞。另外，燃燒香菸產生的焦油成分也含有不少致癌物質，增加罹患口腔癌、喉癌和肺癌風險；長期吸入也會刺激氣管及肺部引起咳嗽，甚至直接影響肺部功能。

新式菸品的出現，也在國際間和學界引起兩極看法。反對者認為，新式菸品的尼古丁含量比紙菸少，卻可能導致抽菸頻率增加，反吸入更多有害物質。不過，支持的人則主張，新式菸品，像是加熱菸的焦油含量相對低，而電子煙沒有焦油，且尼古丁含量是可被控管，屏除紙菸讓人詬病的焦油問題。

美國密西根大學公共衛生學院教授Cliff Douglas在2021年12月於英國舉辦的電子煙高峰會中指出「明明有更減害的尼古丁產品，有菸癮者不該不知道這個選項而死亡」。而根據國家衛生研究院論壇同年十一月出版的《新興菸品健康危害研議》，報告中強調，世界衛生組織菸草控制框架公約（FCTC）中的各締約方，對治理方式仍缺乏共識，有的採取禁止模式、有的採取查驗登記模式、有的採取藥品／毒品管理模式，各國之間存在差異。政府應廣邀各領域專家，通盤了解國內外使用新式菸品狀況，經縝密研究及全面考量，研擬最能保障國民健康福祉之政策，納管新式菸品。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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