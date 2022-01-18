新式菸品管制出爐？學者盼：最新草案應全面思考

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莊校奇補充，抽菸除了是罹癌的重要因子之外，還會引起包括呼吸道、心血管及生殖功能等不良的健康危害。尤其香菸含有的尼古丁若長期吸入會使得腦細胞痲痺，導致失憶、工作能力減低，同時讓血壓上升、心跳加速，易引發心肌梗塞。另外，燃燒香菸產生的焦油成分也含有不少致癌物質，增加罹患口腔癌、喉癌和肺癌風險；長期吸入也會刺激氣管及肺部引起咳嗽，甚至直接影響肺部功能。
新式菸品的出現，也在國際間和學界引起兩極看法。反對者認為，新式菸品的尼古丁含量比紙菸少，卻可能導致抽菸頻率增加，反吸入更多有害物質。不過，支持的人則主張，新式菸品，像是加熱菸的焦油含量相對低，而電子煙沒有焦油，且尼古丁含量是可被控管，屏除紙菸讓人詬病的焦油問題。
美國密西根大學公共衛生學院教授Cliff Douglas在2021年12月於英國舉辦的電子煙高峰會中指出「明明有更減害的尼古丁產品，有菸癮者不該不知道這個選項而死亡」。而根據國家衛生研究院論壇同年十一月出版的《新興菸品健康危害研議》，報告中強調，世界衛生組織菸草控制框架公約（FCTC）中的各締約方，對治理方式仍缺乏共識，有的採取禁止模式、有的採取查驗登記模式、有的採取藥品／毒品管理模式，各國之間存在差異。政府應廣邀各領域專家，通盤了解國內外使用新式菸品狀況，經縝密研究及全面考量，研擬最能保障國民健康福祉之政策，納管新式菸品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！