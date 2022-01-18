籲藝人認同祖國！方芳挨轟想賺人民幣　撇清：沒錢我也幹

祖籍安徽全椒的資深藝人方芳（周正芳），近年移居中國，開心曬出中國公民身分證，因認祖歸宗淚流滿面，引發外界熱議。近日她又重話表態，疾呼兩岸統一，甚至鼓勵武力犯台，「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。」激烈言論讓人傻眼，被大陸主持人質疑是否為了賺人民幣才說這些話，她急忙回應：「沒錢我也幹！」





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▲方芳近日曬出中國公民證，呼籲兩岸統一。（圖／翻攝方芳微博）

▲方芳（右）在中國春晚節目，演出呼籲兩岸統一的小品。（圖／翻攝方芳微博）

方芳去年在東方衛視春晚小品亮相，以「隔離不了的愛」象徵兩岸一家親，事隔一年，她接受中央廣播電視總台《看台海》訪談，以中國公民的身分，呼籲兩岸早日統一，不只台灣網友罵她舔共，想賺人民幣，連大陸主持人也質疑，她作風否變是否為了在中國賺錢。





方芳說，「我在演藝圈50多年，我賺錢分幾種，一種是我不喜歡的錢，我不賺；戲好，錢少也來，還有一種是只要是好朋友，沒錢我也幹，我規規矩矩交稅，賺多少都查得到，我們回來是為了要在這裡生活，我要在這裡生根，我要完成父母的心願，替我的父親在這塊國土上生活。」





▲方芳認為藝人要來大陸賺錢，就要認同祖國。（圖／翻攝《看台海》微博）

中國官方新制度要求經紀人有資格證，未來都要持證上崗，台港澳藝人也適用，並認同祖國的政治立場，她也痛批許多藝人想在大陸賺錢，卻不敢簽資格證，讓她不以為然，「必須要承認『我們是一個中國，這個有什麼怕的，你們都想要到大陸來演出，你連這個都不敢簽，那你不要來了，我們大陸也不稀罕你。」放話力道之猛烈，勢必又會引發熱議。



