疫情延燒！歌友會相關個案再+1　居家隔離「陰轉陽」確診

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今日確診個案中，其中案18064屬於歌友會衍生出的案例。陳時中說明，案18064為案17369的接觸者，目前無症狀，Ct值仍待調查，而該個案接觸日是1月4日，於1月11日開始居家隔離，居家隔離時一開始採檢呈陰性，今日驗出陽性確診，為陰轉陽案例。
指揮中心統計，截至目前國內累計5,306,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,287,815例排除)，其中17,951例確診，分別為3,171例境外移入，14,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。
2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。