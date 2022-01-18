聯邦銀行再增5行員隔離期間「陰轉陽」 另有1家屬也染疫
中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布新增17位本土確診，其中有5人為聯邦銀行健行分行員工，還有1人為確診行員的家屬，聯邦銀行相關群聚再擴大。不過這些行員與家屬本來都已在隔離期間，因此採檢後確診對社區的防疫壓力相對小。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 14:40:10
回顧整起疫情傳播鏈，聯邦銀行健行分行最初是因為案17472居服員前往開戶，而案17472居服員則是桃機手推車人員的老婆。聯邦銀行健行分行員工之後又因為曾去西堤聚餐，因此讓疫情持續擴大，往社區延伸。
陳時中今天說明，聯邦銀行再增5位行員確診，總共30位分行人員中累計已達18位行員染疫，另外今天還有增加一位染疫行員的家屬確診。不過這些行員與家屬本來都已在隔離中，因此採檢後確診對社區的防疫壓力相對小。
而桃園市長鄭文燦今早說明，聯邦銀行健行分行環境採檢出爐，24處皆為陰性，環境污染的狀況已經排除。（編輯：倪浩軒）
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