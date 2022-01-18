看了喜歡再買！SOGO「透明福袋」7大攻略　抽純金、iPad

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【攻略1】初一～初五指定樓層「超透明商品福袋」
初一～初五台北店（忠孝／復興／敦化）各樓層推出「超透明商品福袋」，直接看準再用優惠價格下手不踩雷。初一超值推薦復興3F：kate spade Nicola桃心旋轉鎖扣小號斜揹包＋Nicola拚色鏈帶斜揹包，兩個包款購買只要特價5,800元／組（原價22,000元）。禦寒必看敦化5F：山基 日本製藤田保暖萬用毛毯（單層混款）100*140cm 特價1,000元（原價3,500元，限量10件）。
初二潮流人氣推薦復興3F：Y-3 BEANIE＋Y-3 W CL TRK DRESS毛帽加洋裝，特價8,888元／組（近五折，原價16,580元，限量6組）。初三愛漂亮推薦忠孝1F：NARS頰彩刷具組優惠價2,000元（近五折，價值3,850元，限量30組）。
初四初五推薦「舒虎開工開運福袋」，忠孝9F：TENDAYS包浩斯簡約風頸部萬用枕9cm＋輕恬暖柔被袍，特價9,170元（原價13,100元，限量20組） 。復興8F：APPLE WATCH智慧手錶，每支售價8,900元加贈SOGO商品券500元（限量10份）
【攻略2】美妝天后宮忠孝館獨家「主題福袋」
初一～初六忠孝獨家企劃天天「主題福袋」，為無法出國的大家精選：初一CNY限定迎春福袋、初二日式和風福袋、初三美式潮流福袋、初四歐風福袋、初五童萌福袋寵愛小孩、初六食趣福袋。一樣優惠價格購買豐富且透明的福袋商品（詳細請店洽）。
【攻略3】初一～初三消費滿額再參加「樓面特別加碼抽」
初一起指定時間至各樓層消費滿額，可再參加樓面特別加碼抽，首推初一～初三至忠孝館4F全區（不含哥本哈根餐廳）單筆消費滿2,688元，即可獲得抽獎券壹張（可累贈），有機會抽中周大福或點睛品虎年純金擺件壹支！復興館B1化妝品區（含香氛），單日單筆消費滿2,022 元，即有機會獲得每日限定大獎，初一大獎為Apple Watch Series7（GPS）45mm深邃藍色壹台。
【攻略4】初一～初三指定販售「發財福袋券」
初一起於忠孝復興兩館指定樓層販售「發財福袋券」放大福袋金額，初一～初三忠孝9F推出每袋售價1,000元（初一初二各限量100袋、初三限量50袋），有機會獲得價值144,900元的stress Mayfair office人體工學辦公椅。（此活動恕不再參加福袋新機運金喜刮刮樂活動）
【攻略5】初一～初三加碼「福袋新機運 金喜刮刮樂」
初一～初三凡於台北三館購買福袋商品，憑電子發票及銷貨明細與福袋商品上的「購買憑證」，當日至當館贈獎處兌換「刮刮卡」壹張，有機會刮中每日限定大獎，初一：周大福虎鑽連年純金擺件（約重0.31兩，約價36,500元）、初二：JOHNSON健身魔鏡 IMR-05Relax輕適版（市價53,800元）、初三：APLLE iPad 9 64G＋聰穎鍵盤＋Apple Pencil壹組（市價19,680元）。
【攻略6】初一～初三LINE好友獨享「虎躍新春 開運金幣」
初一～初三2/01(二)11:00-2/03(四)21:30，在SOGO百貨台北店LINE官方帳號參加「虎躍新春 開運金幣」抽獎活動，並出示得獎畫面至贈獎處，即可兌換「福虎生風 開運金幣」 壹枚。
【攻略7】初一～初六忠孝館獨家「開運金幣與福虎燈籠」
忠孝館獨家，大年初一首發前200名入店，即可獲得開運金幣一枚（1人限領1枚），初二～初六每日前200名入店，即可兌換福虎燈籠一只（1人限領1只）。
中壢店則是初一～初三B1~8F各樓層，皆推出每袋售價500元～2,000元不等的福袋，獎項內容包括各樓層全區可用的抵用券。其中6F與7F福袋，最大獎包括Dyson吸塵器、PHILIPS 43吋液晶電視、掃地機器人、HONEYWELL清淨機等，回饋率高達近23倍。
新竹店初一「臥虎藏龍 新春試手氣」，購買旺財金虎（一只500元）即可以抽紅包試手氣，最大獎為SOGO百貨商品券三萬元、OSIM暖足樂、dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機等，限量300份統統有獎。初二、初三開店前100名顧客可免費參加「初二虎搞瞎搞拼自摸」、「初三圈出"虎"氣！挖熊讚！」應景趣味活動，只要闖關成功就可以獲得SOGO購物金100元。
SOGO春節特別營業時間
即日起～2/5(六) 延長營業至22:00
1/31(一)除夕 營業至17:00（餐廳營業至20:30，最後點餐時間19:30）
2/1 (二) 初一 百貨／超市11:00開始營業