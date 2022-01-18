疫情來勢洶洶 盧秀燕呼籲第三劑資格民眾儘快接種

國內新冠疫情升溫，「絕對不掉以輕心！」台中市政府嚴陣以待，1月17日至21日開設47處「快打站」，為65歲以上長輩及55歲以上原住民接種新冠疫苗第3劑。市長盧秀燕今(18)日視察台中市屯區藝文中心快打站表示，Omicron來勢洶洶，疫苗兩劑保護力已不足夠，接近年節，民眾常會外出拜訪或旅遊，呼籲符合第三劑資格民眾儘快接種，提升個人保護力。

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盧秀燕指出，因應疫情緊張，台中市昨日起開設快打站幫65歲以上及55歲以上原住民注射第三劑，順利的話，預估連開5日的快打站可施打約15萬人65歲以上長輩及55歲以上原住民；另外，1922預約平台、院所預約、外展站及揪團，再加上快打站5箭齊發的接種量，從這週起預計到1月31日前，約可施打67萬到70萬人，尤其開設快打站，避免長者須到醫療院所、外展站、賣場、公園等地方預約或排隊施打，藉由分流可提升服務效率與防護力，施打莫德納第三劑為接種半劑量，大部分反應比第一劑稍微溫和一點，今日施打秩序良好，感謝民眾配合。

盧秀燕表示，為鼓勵尚未施打第一或第二劑民眾施打疫苗，市府推出獎勵政策發送200元禮券，截至1月18日上午統計，已超過6.4萬人因此而施打，累計發放逾1,280萬元禮券。根據最新統計，台中已有84%市民打完第一劑，第二劑也已達75%，疫苗覆蓋率比中央高，將持續努力，強化市民防護力。

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾肯定台中疫苗快打站的服務品質與效率，盧指出，需要五、六個單位協助才能成就一個外打站，感謝市府各局處合作無間，包括衛生局指派醫護人員、民政局安排鄰里通知、文化局提供場地、農業局及區公所支援人力等，台中共47個快打站，人力、物力耗費極大，有了第一劑及第二劑的經驗，獲得很多民眾肯定，台中已駕輕就熟。

另有關疫苗護照，盧秀燕說，若各縣市各自設計疫苗護照，民眾往來不同城市，恐造成困擾，因此希望中央頒布全國民眾都適用的疫苗護照，台中暫時不會有自己的疫苗護照。