反攻全聯？7-11推「便利快超市」 生鮮24小時外送到家
瞄準自煮料理需求，統一超商7-11架構全新便利快超市商業模式，獨創「OPEN NOW」將門市串接外送服務，拓展生鮮雜貨商機，首間便利快超市「OPEN NOW」概念店位在台北市最大行政區士林、鄰近社子島的集鑫門市，為了擴大設置冷凍與生鮮結構專區，採「前店後倉」設計實體店鋪，從賣場陳列、倉儲空間到冷凍冷藏設備，都比一般門市擴增4倍，商品選擇超過3000款，更提供「5公里內24小時雙外送平台服務」滿足隨時隨地採買冷凍生鮮、蔬菜水果、日用品的生活需求，搶攻線上線下生鮮雜貨超市商機。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-18 14:59:17
7-11新推出以「24小時外送服務」、「門市倉庫即衛星倉儲」、「冷凍與生鮮蔬果倍增」三大策略的全新便利快超市，滿足消費者小包裝生鮮、簡速烹調、即時即煮等料理需求。根據觀察，現代小家庭、個人偏好購買小份量冷凍魚肉生鮮，以簡單料理的方式在家輕自煮， 7-11聚焦開發小規格冷凍生鮮產品，2020年擴大「嚴選鮮物素材」專區並與「安永鮮物」合作，增加冷凍櫃與海島櫃販售各式冷凍生鮮，積極與「台塑蔬菜」結盟推動生鮮蔬菜專區，門市已達900家以上。
因為觀察到家庭自煮需求提升，又逢年節將至，相關類別商品業績可比平時成長2成，為了增加多樣選擇，7-11擴大肉品、冷凍水產等商品結構，目前「OPEN NOW」快超市首間旗艦店，推出foodomo、Uber Eat兩大平台外送服務，未來也會根據需求評估規劃，做出店面改裝快超市或是持續拓展新店。