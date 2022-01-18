比恐龍更早誕生！10m巨大魚龍化石出土 創英國考古之最
去年有考古學家在位於英國中部的拉特蘭水庫（Rutland Water）發現一個長達10公尺、有「海龍」之稱的魚龍（ichthyosaur）化石，最近終於完成挖掘出土。這塊魚龍化石距今有1.8億年歷史，且是英國出土最大型且最完整的魚龍化石，被專家譽為英國古生物學史上最偉大的發現之一。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-18 15:00:57｜2022-01-18 15:27:36
根據《衛報》報導，英國列斯特郡和拉特蘭野生動物信託（Leicestershire and Rutland Wildlife Trust）的戴維斯（Joe Davis）在去年2月在拉特蘭水庫進行例行排水時發現了魚龍化石，各地專家並於去年8月和9月間組團前往挖掘。近日這塊被暱稱為「拉特蘭海龍」的化石完成挖掘出土，體型長達10公尺，頭骨重約1公噸，距今約有1.8億年歷史。
根據了解，魚龍是外型類似魚類和海豚的大型海洋爬蟲類動物，最早出現在約2.5億年前，但在9千萬年前滅絕。魚龍的大小從1公尺到25公尺不等，並有著非常龐大的牙齒和眼睛，更因而被稱為海龍。第一具魚龍化石是在19世紀初由化石獵人安寧（Mary Anning）所發現。
雖然在英國發現魚龍化石並非首次，在1970年代拉特蘭水庫興建過程中，曾發現過2具不完整且小型的魚龍化石。研究該物種的古生物學家羅邁克斯（Dean Lomax）表示，儘管在英國發現許多魚龍化石，但「拉特蘭海龍」是英國有史以來發現最大且最完整的魚龍化石，是英國古生物學史上最偉大的發現之一。
研究當地侏羅紀化石長達20年的英國南極調查查隊（BAS）專家伊凡斯（Mark Evans）表示，當時從裸露出來的部位就能確定是英國本土史上最大的魚龍化石，實際挖掘之後，才發現裸露出來的僅是冰山一角。