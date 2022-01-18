桃機人員、防疫計程車司機染疫 陳時中：擴大落地採檢
中央流行疫情指揮中心今（18）日在記者會上宣布，桃機落地採檢的措施將會擴大，不限於長程航班，但具體來說會怎麼安排，還要再根據每天的航班來協調。而之所以決定擴大採檢範圍，是考慮到之前桃機有防疫人員確診，今天又傳出一位防疫計程車司機確診，桃機疫情仍然不容樂觀。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 15:06:04
今日新增的一位防疫計程車司機，Ct值為12，陳時中說明該司機於1月4日、7日、10日及13日的採檢都是陰性，最初驗出陽性時的Ct值很高，但之後逐漸下降，病毒基因定序仍待進一步釐清。醫療應變組副組長羅一鈞補充，該計程車司機曾於14日接送過一位確診個案，但是否因此被傳染，仍須再調查。
另外陳時中說明，機場染疫人員案17928病毒定序結果出爐，和本土群聚無關，再加上新確診的防疫計程車司機，桃機仍存在零星疫情，因此決定將落地採檢措施進一步擴大。除了既有的長程航班外，還會挑風險較高的班次也進行採檢，具體實施方式將再與機場防疫人員協調。（編輯：倪浩軒）
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