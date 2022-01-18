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NBA／最貴清潔工！威少幫忙拖地　資深球迷曝原因

▲「威少」Russell Westbrook主動清理地板水漬，暖心舉動引起熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook主動清理地板水漬，暖心舉動引起熱議。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-18 15:12:45｜2022-01-18 15:48:10

湖人今(18)日主場迎戰爵士，比賽開打沒多久爵士球星Donovan Mitchell因場邊水漬滑倒，身為主人的「威少」Russell Westbrook主動上前拖地，暖心舉動引起熱議，不過這不是Westbrook第一次這麼做，資深球迷也透露背後原因。

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Mitchell滑倒後裁判叫出暫停，工作人員用毛巾清理地板，Westbrook見狀拿了拖把上前，自己認真拖了起來，完全沒有巨星的架子，引來全場球迷的歡呼和喝采，Westbrook也用燦爛地笑容回應大家的掌聲。

值得一提的是，這不是Westbrook第一次主動拿起拖把清潔場地，資深球迷紛紛回憶起，2018年還在雷霆時，Westbrook傳球準備讓Andre Roberson直接空中接力灌籃，沒想到後者滑倒重摔，而這一摔讓他整季報銷，生涯走向下坡。

自此之後，就會看到Westbrook主動幫忙清理地板，避免再讓悲劇重演。而這個善舉似乎也帶給湖人好運，今天最終以101:95擊敗西區老3爵士，終止近期的3連敗，Westbrook貢獻全隊次高15分。
 


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