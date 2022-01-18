中市國光里福正宮春聯揮毫 「虎哩春」夯

農曆新年腳步近了，各地「寫春聯送春聯」活動陸續登場。台中市南區國光里「福正宮」土地公廟，連續第 20 年邀請書法與書畫家舉辦現場揮毫，不論草書、隸書、楷書，以及年畫，色彩繽紛，十分生動、討喜，一早吸引許多民眾排隊索取。

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福正宮「寫春聯送春聯」活動，今 (18) 日上午在南區國光里瑞豐街舉行，邀請台灣省書畫教育協會副總幹事陳貞惠、書法家邱仁祚、莊連棚、沈添福及書畫家黃麗月等共 7 人現場揮毫，免費幫民眾寫春聯。包括國光里長陳雅惠、市議員邱素貞，以及福正宮管委會主委賴坤柱等人都到場與民眾互動，陳雅惠並應民眾要求，寫下「福哩春」，祝福大家新春愉快，現場氣氛熱絡、溫馨。

對於民眾們的個別需求，書法老師們都來者不拒，用心幫大家揮毫，讓民眾眉開眼笑、讚不絕口。包括「招財進寶」、「福虎生豐」、「全家虎」、「虎哩旺」等吉祥話都獲得不少民眾的喜愛。

陳雅惠表示，福正宮土地公廟是國光里的信仰中心，因應農曆春節到來，每年都會在農曆尾牙舉辦「寫春聯、送春聯」活動，讓民眾提早感受過年氣氛，民眾反應熱烈，今年邁入第 20 年歷史，廣受好評。

邱素貞指出，農曆春節貼春聯，象徵除舊布新，相較印刷春聯充滿了匠氣，福正宮現場揮毫多了一股人情味，更有意義。由於書法家每個人寫字的風格都不相同，讓春聯看起來更具有特色， 非常討喜。