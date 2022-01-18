台南5路電動公車即日啟航 願景2030年市區公車全面電動化

電動零排放，綠能新世代，台南市區電動公車再出動！繼 110 年 12 月中旬溪北地區第一條全面電動化的「棕幹線」後，緊接著今 (18) 日 15 輛配備有 ADAS 先進駕駛輔助系統的電動公車陸續上線，全市電動公車總數將達到 50 輛，持續邁向城市永續發展與低碳運輸的目標。今日台南市長黃偉哲參加啟用儀式，呼籲市民朋友通勤移動多搭乘舒適便捷的公車，改善塞車與廢氣排放污染。

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▲凱勝綠能共銷售大台南22輛電動大巴，這次府城客運上線營運的是5路公車15輛（圖／記者林怡孜攝，2022,01,18）

黃偉哲表示，柴油公車行駛一天約需 80 公升， 15 部電動巴士每日即能節省約 1,200 公升柴油，有效減少碳排放。感謝客運業者的汰舊換新優先採用電動巴士，提升公車的服務品質，大家一同努力朝向「 2030 年市區公車全面電動化」目標前進。

交通局局長王銘德表示，台南市全力配合國家「 2030 年市區公車全面電動化」政策，不但早在 101 年就率全國之先通過「低碳城市自治條例」，自 109 年起，即不再補助客運業者購置柴油客車，並額外加碼補助業者購買電動公車。本次電動公車上路後，全台南市將有 50 輛電動公車，佔全數車輛的 12% ；無障礙公車的比例也提高到 57% ，未來爭取到中央補助後將會陸續推廣到市區各主要路線。

行駛 5 路的 15 輛電動公車為凱勝綠能出廠，由府城客運全新打造為低地板電動公車，電池續航力在 250 公里以上，除依標準配備有無障礙渡板、輪椅專用區及固定裝置，每部車輛均加裝先進的 ADAS( 先進駕駛輔助系統 ) 設備，可以智慧偵測前車距離、車道偏移及交通速限標示等，即時發出警示提醒駕駛注意，亦能偵測行車視野盲區以及駕駛不當行為，讓行車安全進一步提升。

市區公車 5 路是運輸量最高的市區路線之一，平日每日往返 85 班次、假日每日往返 70 班次，縱向串聯舊台南市區的重要節點，包括奇美醫院、成大醫院及市立醫院等大型醫療院所，以及台南火車站、台南航空站等交通轉乘節點，還有眾多觀光節點及學校，包辦了市民食衣住行育樂的重要路線，歡迎民眾多加使用全新電動公車。