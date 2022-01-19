25歲男星激似甄子丹　認大7歲畢書盡為父原因曝光

由吳承恩、董哲瑋、許傑銘、林裕城及陳柏安，5位平均22歲的鮮肉，從選秀節目脫穎而出，組成男團「ALL IN 5」，他們在2022年一開春發行團體出道後首張迷你專輯《ALL IN 5成團紀念MINI ALBUM》。其中團長吳承恩還與畢書盡有一段緣分，讓他一直視畢書盡為恩人，還開玩笑表示對方像爸爸一樣。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-19 11:30:00
「ALL IN 5」團員中不乏歌唱高手、數理資優生、飛輪教練及明星臉特質，在節目上被導師李玖哲發現神似鼓鼓而有「小鼓鼓」稱號的許傑銘，是個鬼靈精怪的人，就連個性都與鼓鼓相似，鼓鼓本人都PO文「認證」，更在節目中開心合照。當中最受矚目的莫過於長相酷似年輕時甄子丹、王仁甫綜合體的隊長吳承恩，從小就立志當歌手的他參加過近百場的比賽，出道前兼職飛輪教練的他，堪稱是團員中演藝經歷最豐富及齊全的團員。
值得一提的是，當初會讓吳承恩下定決心以隊長目標自我期許，幕後最大推手正是畢書盡，在比賽時畢書盡看中吳承恩有提攜夥伴的細心態度，加上出色的唱跳才華，因此曾在節目中特別稱讚他「有大將之風」，勉勵他要朝隊長目標繼續加油，也因此讓吳承恩一直感恩在心，更視畢書盡為貴人。而在跨年趕場時他們與畢書盡巧遇感謝畢書盡提攜的吳承恩，還特別帶著其他四位團員恩跟畢書盡行「鞠躬禮」，打趣笑說：「一日為師、終身為父！畢老師對我們來說就像爸爸一樣尊重！」