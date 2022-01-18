籃球／下一個新台灣人在哪？企業認養歸化球員？

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊瑞雄也舉例，在運動產業發展條例26-2的通過後，也開始有「企業認養」的建議出現，認為透過企業來爭取歸化球員，除了提升各隊的競爭力外，也能夠降低國庫負擔，這不妨也是一個有創意的想法。
莊瑞雄指出，包括歸化球員的後續在台發展、各聯盟推出更完善的特殊球員名額提供給球團更多誘因等議題，都是歸化球員制度化需要體育署和各相關單位共同去積極研擬的。期待未來不用每隔多年才難產出一位歸化球員，而是能夠因應國際賽，從多位已歸化球員中挑選當下狀況最好、最適合隊形的球員去參賽。
對此，籃協與T1、P+聯盟皆表示目前歸化流程仍然需要各部會通盤再檢視，例如高專歸化所限制的在台居留規定便不適用於在世界各聯盟來來去去的洋將。
此外，P+聯盟事務長蔡裕隆舉出過去達欣球團曾有過一位年輕洋將
，當時因種種原因而未成為歸化人選，最後在離開台灣幾年後打上了NBA，對此建議體育署是否能夠研議在歸化條件上能夠增列潛力發展。
同時，T1聯盟賽務顧問古硯偉指出體育署應借鏡鄰國歸化政策，並思考未來是否繼續使用體育署的專門預算來支付歸化球員薪資？還是交由企業認養來處理，這些都需要體育署更明確的態度。
對此籃協建議體育署未來在歸化政策制度化後，無論是由國家提供薪資或是增加企業誘因，採球團負責平日薪資、體育署補助培訓及出賽期間薪資，能夠歸化不只一位球員，便可針對比賽等級挑選合適歸化球員出賽。
體育署回應，目前無論殊勳歸化還是高專歸化的修法仍然需要內政部通盤考量，會向內政部建議研擬更適用於體育產業的歸化法規，同時請籃協提供各國的歸化政策見解作為體育署政策制定的參考。
莊瑞雄表示台灣男籃有兩個職業聯盟、一個SBL，各隊每年都有非常多的優秀洋將來台，歸化不只男籃，女籃對於歸化球員的需求度也非常的高，若能夠搭配完善的歸化政策，把這些適合台灣國家隊、也對台灣有認同感的洋將留下來絕對是雙贏。同時要求教育部及體育署在兩個月內提出完整的歸化政策，將歸化政策制度化讓球迷不必再擔心下一個新台灣人在哪裡。
會末莊瑞雄同時提及，關於中信特攻球員阿巴西的國家隊身份，要求體育署積極輔導協助籃協向FIBA國際籃總爭取讓阿巴西能夠不佔歸化球員身份出戰國際賽，以利國家隊戰力更完整。