全台首間蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」全系列開賣

迪士尼粉絲看過來！全台首間專屬台灣孩童的「迪士尼童鞋旗艦店」18日正式於蝦皮商城上線，繼「母嬰」與「文具」後，蝦皮購物獨家與迪士尼合作推動全台第三家迪士尼品類旗艦店，將攜手台灣匠人工藝，提供台灣消費者在地化、客製化的童鞋產品與服務。歡慶迪士尼童鞋旗艦店開幕，更將首度曝光魔法師學徒米奇蝦皮獨賣款、與迪士尼全系列眾多鞋款，另外，蝦皮購物獨家祭出全球限量18雙客製化童鞋，於開幕期間下單，人人都有機會帶回家！
生活中心/綜合報導
2022-01-18 18:00:00
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」三大亮點包括，迪士尼童鞋旗艦店不只有迪士尼授權IP商品，還有旗下皮克斯、漫威、星際大戰等全系列正版授權IP商品，現在就上蝦皮購物一次買齊；歡慶迪士尼童鞋店開幕，獨家祭出全球首創造型鞋款量身訂做，限量18雙！開幕期間內於旗艦店下單就有機會將獨一無二的客製童鞋帶回家；最後，迪士尼致力於提供台灣消費者在地化服務，偕手台灣職人共同研發，打造專屬台灣人腳型的楦頭與鞋型，讓台灣消費者感受迪士尼帶來的奇妙體驗！
歡慶迪士尼童鞋旗艦店開幕，蝦皮購物祭出三大超狂優惠！開幕慶期間消費滿499元折50元、滿888元折100元，2/14前還有滿1500元現折250元的限量優惠券，讓你無痛下單最開心！另外，下單就送可愛值滿分的經典款鞋墊，消費滿額999元再送迪士尼獨家款環保購物袋；此外，更令人驚喜的是，開幕慶期間下單就享超萌迪士尼限定包裝，讓你從開箱的第一秒就能感受迪士尼的奇妙夢幻氛圍！
迫不及待想讓家中寶貝跟迪士尼一起踏上奇幻旅程嗎？迪士尼攜手台灣職人打造全系列MIT鞋款，從休閒鞋、涼鞋等各式鞋款通通有，讓寶貝開心踏出人生每一步。最經典的迪士尼造型魔鬼氈休閒鞋開幕優惠價690元，蜘蛛人立體洞洞防水涼鞋讓寶貝跟上最夯蜘蛛人話題，特價449元；春節出遊想讓寶貝成為可愛焦點，小公主一定必備冰雪奇緣心鑽蝴蝶結造型娃娃鞋、酷帥有勁的星際大戰異材質拼接魔鬼氈休閒鞋、還有大人小孩都可穿的迪士尼親子不對稱造型防水拖鞋，外出跟寶貝一起萌翻全世界！
為歡慶蝦皮商城正式開幕，迪士尼童鞋旗艦店開放販售蝦皮購物獨賣限定款式「迪士尼幻想曲魔鬼氈休閒鞋」，開幕狂歡價690元，魔法師學徒造型的米奇配上靜謐的星空，讓你從裡到外都能感到迪士尼的魔法氣息！開幕慶期間凡下單，就有機會抽全球限量18雙的客製化迪士尼童鞋，蝦皮購物邀請消費者自行挑選喜歡的人物、顏色，並放上喜歡的文字或數字裝飾點綴，打造專屬寶貝的造型鞋！