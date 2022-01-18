遭陳文茜逼問「男人早洩怎辦」　小S羞喊：再等我一下

向來說話嗆辣的小S，終於踢到鐵板了！主持的綜藝節目《 熙娣想聊 》，最新一集登門拜訪集智慧與犀利於一身的資深媒體人陳文茜，竟被前輩犀利提問：「什麼叫做早洩？」小S說：「比如說他沒有到那個地方」陳文茜追問：「那妳會怎樣？」小S尷尬地說：「唉唷，妳怎麼讓主持人這麼害羞啦！我就會說再等一下！」平常都是主持人讓來賓害羞的《熙娣想聊》，這回尺度大開的談話，讓兩人頻頻害羞地掩面大笑！

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▲小S特地到山裡拜訪陳文茜，暢談愛情話題。（圖／CATCHPLAY+提供）

《熙娣想聊》大咖來賓包羅萬象，集集令觀眾意想不到，這次小S前往清幽的山中，訪問仰慕已久的陳文茜，她說：「我一直都是文茜姐的書迷，崇拜她非常久了，最近她出了一本書，很誠實地寫出女人無時無刻都很需要愛情這件事情，我真的很想要聊一聊關於她在這一方面的想法。」





在釋出的最新預告裡，小S躺在陳文茜的床上，故作害羞地說：「妳要幹嘛，文茜姐，妳不要這樣。」陳文茜踢著小S說：「臀部非常有彈力，黑人都說妳的身材超好的！」令小S隔空怒嗆：「陳建州憑什麼聊我的身材啊！」當陳文茜興致勃勃地推薦《柴契爾夫人》給小S並介紹：「她跟雷根兩個人…」小S不耐煩地說：「OK這段我覺得夠了！」爆笑終結藏書話題。



