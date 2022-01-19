直擊唐吉訶德Donki二號店內部！4大亮點開箱 美食攤吸睛
日本知名的連鎖雜貨業者唐吉訶德DON DON DONKI二號店來了，這回落腳忠孝新生光華商圈，預計明（20）日正式開幕，佔地足足有1540平方公尺，同樣也是24小時營業，估計將吸引爆量人潮湧入。《NOWnews今日新聞》今（19）天搶先直擊，在開幕前先幫大家比較一下，整理出四大亮點不容錯過，從店內裝潢、動線、美食櫃位到品項，都與一號店稍有不同之處，趕緊往下看。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-19 16:16:12
日系店裝 鳥居、達摩和風元素
這次的裝潢風格一樣是走濃濃日本風格，賣場中可以見到鳥居、面具、燈籠與達摩等和風元素外，因為業者看好商圈的聚眾潛力，選址於有「台灣的秋葉原」之稱的忠孝新生商圈，所以這次二店的收銀台還引入電車山手線的概念裝飾，配合秋葉原30站，設置了30個收銀台。另外，賣場入口還有DONPEN與秋田犬並立的大型裝置，風格強烈又吸睛。
擴大商品品項 獨創日本工藝區
店內販售豐富的日本特色商品，從美妝專區、家居區、零食食品區、雜貨區，一直到生鮮與熟食區，這次二店不同於一號店還設有日本工藝區，引進項精緻的日式小物外，這次更特別的是引進整套「日本設計傳統武士盔甲服」，做為店鋪的一大亮點，讓收藏控可以帶回家，不過一套要價可得新台幣31萬元，考驗民眾口袋深度了！
全新四種美食專櫃攤位 和牛串、大福濃濃日本味
這一次二店除了原有的烤地瓜攤位外，首度加入四種專櫃攤位，包括供應現烤日式糰子MOCCHI-MOCHI、以及豆皮壽司專賣稻荷壽司玉屋、現烤和牛串專賣攤位牛串近藤，以及甜食控不能錯過的大福專賣店彩食健美等。
增設手推車、動線擴大 購物更方便
過去一號店因為有樓層上下限制，二店選擇在商場B1全樓層，所以這次特別增加了推車功能，方便消費者購物，動線上也比過去清楚許多，入口是由統一手扶梯上下樓。